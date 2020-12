"NOW es el delivery que todos merecemos"

El conocimiento y la experiencia en logística y tecnología impulsó a Urbano Express a crear una innovadora y original aplicación de delivery: NOW. Tanto el gerente general de la marca, Armando Rivera, como el Chief Technology Officer de NOW, Raúl Hernández, profundizan sobre el desarrollo de la marca, sus elementos diferenciadores y lo que los salvadoreños pueden encontrar en esta App, que busca hacer la diferencia en el servicio de delivery.

¿Cómo nace la aplicación de delivery NOW?

Armando Rivera: NOW nace dentro de la familia de Urbano Express, como una nueva línea y una empresa hermana que se dedica al inicio a todo el tema del e-commerce. Por lo tanto, este año decidimos lanzar una aplicación de delivery de comida, de restaurantes, farmacias, tiendas de conveniencia, cualquier tipo de artículo de moda, calzado, accesorios y más. El objetivo es ser la primera empresa salvadoreña de logística que se dedica al rubro de delivery.

Raúl Hernández: Habían muchos jóvenes en NOW, en tecnología específicamente, que van desde los 19 hasta los 30 años, apasionados por la tecnología. Entonces reunimos este talento ‘in-house’ y se desarrolló NOW. Es decir, es tecnología propia, desarrollada en casa por salvadoreños profesionales en cada una de sus áreas de mercadeo, diseño, desarrollo de plataformas móviles, de plataformas web, y seguridad, que es un punto muy importante, de hecho, heredado por Urbano Express.

¿Cómo surgió la idea?

Raúl Hernández: Urbano siempre se ha caracterizado por innovar y buscar nuevas oportunidades, no solamente de negocios, sino resolver necesidades que existan en el mercado. De ahí surge, hace un año, la idea de Urbano NOW, una empresa dedicada al e-commerce. Urbano creyó en el mercado electrónico y, sobre todo, en aquellos emprendedores que buscan un canal de venta para acercar sus productos a los consumidores. Es decir, desarrollamos tecnología para conectarlos mediante API (Interfaz de Programación de Aplicaciones, por sus siglas en inglés) a plataformas electrónicas. Así ganamos el premio de E-Commerce Award del 2019.

¿Qué caracteriza a NOW?

Armando Rivera: Nosotros hemos tenido dos enfoques principales para el desarrollo de la app, una en la parte de cómo nos percibe el consumidor final y otra parte en los comercios. Urbano Express es una empresa que tiene 20 años en la trayectoria de manejo de cuentas corporativas, bancos, droguerías, farmacias, telefonías y, al final del día, nosotros siempre hemos visto a nuestros clientes como un socio estratégico y no únicamente como un generador de ingresos. Creo que el mercado salvadoreño necesita este apoyo y, en especial, las pymes que todavía no saben ni siquiera cómo administrar una página web o un delivery de comida. No es solo lo que se merece el consumidor final, sino también lo que se merece el comercio: tener una plataforma ágil para cargar menús, una plataforma eficiente en cuanto a cambios y promociones que yo quiero hacer para poder expandir mi negocio. Tenemos un departamento de Marketing y de Business Intelligence, que se sienta con estas pymes para poder ayudarlas a impulsar su negocio.

Raúl Hernández: Además, sabíamos que teníamos que reducir la tardanza de los tiempos de entrega, por eso sale con su marca NOW App, el delivery que te mereces. Es el delivery que todos merecemos, no solo a nivel de tecnología, sino a nivel de tiempos de entrega. Poder tener lo que sea, cuando sea y dónde sea, sin perder eficiencia y sin perder garantía. Por otro lado, la seguridad es un elemento que caracteriza a nuestras aplicaciones, porque confiamos en la información que nos envían los clientes y, de igual forma, nosotros brindamos la seguridad de la misma.

¿Qué diferencia a NOW de otros servicios similares?

Armando Rivera: Conocemos logística. Al final, no importa si yo lo que estoy moviendo es un teléfono celular, una pizza, un contrato confidencial o un par de zapatos. Son paquetes que tienen que llegar de un destino A a un destino B. Y lastimosamente uno pensaría que es bien fácil, pero no lo es. Entonces nuestra propuesta y nuestro diferenciador son nuestros años de experiencia, combinados con la experiencia en tecnología que aporta el equipo de informática y de desarrollo.

Raúl Hernández: Todas las plataformas de NOW están basadas en algoritmos para hacer más eficientes las rutas, los tiempos de entrega. Sabemos dónde están nuestros consumidores, sabemos dónde están nuestros socios estratégicos, sabemos que hay un tiempo que hay que cumplir y nos esforzamos por cumplirlo. NOW es logística, no una logística tradicional, sino una basada en tecnología. No solo es de mover lo que sea, donde sea y cuando sea, sino cómo lo hacemos, entonces ahí está el secreto de NOW.

¿Qué productos encontrarán los salvadoreños en NOW?

Armando Rivera: Dentro de la cartera, ahorita tenemos diferentes categorías de comida, donde está todo tipo de restaurantes. Tenemos nuestra categoría de mascotas, donde hay ciertas veterinarias y productos para mascotas; nuestra línea de bebidas; la categoría de Shop NOW, que engloba diferentes marcas, de ventas de zapatos, accesorios, camisas, productos medio ambientales, de decoración. Y, por supuesto, nuestra línea Premium, pensado en otro tipo de consumidores, con otro protocolo de servicio. Además, contamos con diferentes vehículos. No solo movemos en motocicleta, sino que también contamos con carros y paneles para poder mover cualquier tipo de productos.

Raúl Hernández: Es algo diferenciador, que sabemos que no existe en el mercado. Queremos categorizar los tipos de comercio, porque también es el tipo de cómo se entrega el producto. El empaque, el protocolo, el tipo de vehículo, los tiempos de entrega, todo eso categorizado independientemente en la misma app. Este apenas es el inicio de muchas cosas que están por venir en NOW, estamos apenas empezando, pero realmente hay muchas sorpresas más para los consumidores de El Salvador.

¿Qué zonas abarca el servicio de delivery?

Armando Rivera: Toda la zona metropolitana-urbana de El Salvador: San Salvador como municipio, Santa Tecla, Antiguo Cuscatlán, Nuevo Cuscatlán, ciertas colonias de San José Villanueva, algunas colonias en Zaragoza y en la parte de Mejicanos. Esperamos en el próximo trimestre poder lanzar el servicio en San Miguel y Santa Ana.

¿Qué se espera de NOW en un futuro?

Armando Rivera: Quizá dentro lo más importante que viene para NOW es nuestro servicio de envíos. Urbano está especializado en hacer cualquier tipo de trámites, por ejemplo si necesito enviar un regalo a un familiar, pagar la tarjeta de circulación, ir a traer la medicina al Seguro. Este servicio de envío engloba muchísimo más la experiencia que nosotros hemos tenido durante estos 20 años. Por el momento, pueden esperar próximamente este servicio, pero van a estar siendo bombardeados de nuevos servicios cada mes. El mercado cambia y el comportamiento del ser humano igual y nosotros lo que queremos es adaptarnos.