El miércoles 27 de mayo el presidente Nayib Bukele firmó durante una reunión con sindicalistas una petición para nacionalizar el sistema de pensiones en El Salvador, que por el momento son manejadas por las Aseguradoras de Fondos de Pensiones (AFP).

La comisionada presidencial para Operaciones y Gabinete de Gobierno Carolina Recinos estuvo este jueves 28 por la mañana en el programa Diálogo con Ernesto López, del Grupo Megavisión, donde el entrevistador le consultó sobre las intenciones que habrían detrás de esta propuesta de nacionalización.

"Cuando el presidente (Bukele) endosa su firma a una petición de los trabajadores de nacionalización de las pensiones, no está haciendo demagogia, esta dando paso a ese debate donde deben involucrarse todos los sectores", dijo la funcionaria.

Veteranos y excombatientes piden a los parlamentarios aprueben decreto transitorio para recibir su pensión

Recinos aseguró que "el tema de las pensiones es un tema que se heredó de manera compleja" y que "cuando se hicieron las reformas no se hicieron reformas para una pensión social universal ni para proteger al trabajador" sino que "fueron reformas fiscales". "La última desmejoró notablemente la calidad de las pensiones y llevó a un ridículo la pensión mínima... el presidente ha estado trabajando desde la llegada de su Gobierno por hacer una propuesta de consenso que sea debatida y plenamente aprobada para el beneficio de todos", mencionó.

"Mucha gente durante la pandemia dice: 'yo he ahorrado tanto en las pensiones, por favor deberían darnos un porcentaje de lo que tenemos ahí para poder suplir nuestras necesidades en la pandemia'", agregó.

Al preguntársele a Recinos si las pensiones serán usadas por el Gobierno para paliar gastos por la pandemia de covid-19, citó primero cifras de contagios y quejas sobre falta de ratificación de préstamos por la Asamblea, antes de aclarar si será así o si no:

Entrevistador: ¿Se podría en algún momento pensar que el presidente en alguna de las intervenciones cuando tocó el tema dejó entrever que podría hacer uso del dinero para el tema de la pandemia?

"Es que yo creo que en este momento donde estamos atravesando la peor de las crisis sanitarias de la historia que conocemos, donde estamos atravesando algo que ni siquiera sabemos cuándo va a terminar... porque hay presiones, por decir, ábrase la economía, que se generen ya otras actividades, y creo que es muy justo, porque nadie quiere pasar eternamente en cuarentena; sin embargo, no hay todavía una cura, no cesan los contagios.

Nosotros ya tenemos una cantidad de contagios importantísima: 2,194 contagios ya declarados el día de ayer, lamentablemente 39 vidas cegadas por el covid-19 y estamos en plena fase de contaminación. Solo el departamento de San Salvador tiene más de mil casos y así hacia abajo, y eso no quiere decir que sean los únicos... bueno ahí está en la gráfica los números que estoy planteando. Si ustedes van más allá de eso van a ver en los departamentos cuántos hay localizados en cada uno de los territorios, pero además en la gráfica van a ver cuántos graves tenemos, más de 90 personas en estado grave y otra cantidad en estado crítico, y si vemos la propagación en el territorio estamos todavía en la fase de pleno contagio. ¿Cuántos recursos necesitamos entonces para eso? ¿Cuántos recursos tenemos nosotros para hacer uso de eso? cuando si bien es cierto ellos dicen que han aprobado el dinero en la Asamblea Legislativa para la pandemia, una cosa es aprobarlo y otra cosa es ratificar. No han ratificado ni un dólar, ni un dólar han ratificado, ellos han aprobado.

Nosotros tenemos semanas de haber llevado ese recurso a la Asamblea Legislativa con su estructura de distribución y no lo han ratificado, ya tenemos 1,559... ¿Y sabe qué? hay otra cosa y voy a terminar con lo que decía el presidente del tema de las pensiones, porque estamos hablando de recursos:

O sea se han gestionado, porque dicen 'se están queriendo llevar a venta de títulos valores 3 mil millones de dólares', no es cierto. 1,559 (millones de dólares) de esos ya fueron gestionados con los organismos internacionales, que son los organismos que pueden darnos una tasa y una condición mucho más favorables para las necesidades que nosotros tenemos de esos $1,559 millones, $389 (millones) ya están en la tercera fase porque la Asamblea Legislativa le puso tres momentos para la aprobación de los recursos. No nos ha ratificado nada. No está todavía aprobado los $600 (millones) del BCIE (Banco Centroamericano de Integración Económica), no están aprobados los $500 (millones) del BID (Banco Interamericano de Desarrollo), los $20 (millones) del Banco Mundial... es decir, tenemos dinero en el aire, tenemos dinero en propósitos y papeles, pero ratificados no tenemos ni un dólar por lo tanto el presidente (Bukele) dice: ¿Y de dónde voy a echar yo mano?, ¿De dónde puedo echar yo mano para proveer medicamentos? para proveer mejores condiciones en salud, mejores condiciones en las ambulancias, mejores condiciones que nos permitan que en El Salvador no haya un crecimiento de los casos ni de las muertes... porque al detectarlo rápido y asintomático podés tratarlo en mejor condición.

Entonces yo creo que cuando él (Bukele) habla de eso, no es que va a echar mano de ese recurso (pensiones), no va a echar mano de ese recurso porque además hay un fideicomiso, y hay toda una ley en eso, él está hablando y dice... 'nosotros necesitamos de todo tipo de recurso, la asamblea no nos lo provee, tendríamos nosotros que analizar cualquier otra fuente y entre esas estaban hablando ahi en la mesa con los trabajadores (sobre pensiones) pero el presidente no va a tocar los fondos de los pensionados sin que haya una resolución y una decisión ciudadana al respecto".

Recinos no aclaró a qué se refería con que Bukele esperará a que haya una "decisión ciudadana" para usar los fondos de pensiones para la pandemia. Según la ley, dicha decisión tendría que pasar por la Asamblea Legislativa.