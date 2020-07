"Nadie va a cuidar más de sí mismo que la persona que esta bien educada e informada"

Muchas empresas en el país no dejaron de operar durante la cuarentena, o lo hicieron por breves espacios, para adecuar sus actividades ante la nueva realidad.

Los modelos implementados por estas empresas pueden servir para ser aplicados en otros ámbitos de la sociedad, en los pequeños negocios y en las familias.

Termoencogibles ha operado sin parar más que cuatro días, cuando adecuó su planta, y ahora posee una experiencia que también adquirió con su filial en Vietnam, que les permitió anticipar lo que se le venía al país. A juicio de quien está al frente de la empresa, Rodrigo Tona, la educación, la confianza y los equipos de seguridad adecuado son clave para que la producción camine, y para evitar contagios en el lugar de trabajo.

Ustedes básicamente no dejaron de operar en planta ¿Cuáles fueron la primeras medidas que tomaron?

Nosotros arrancamos seis semanas antes de que se hiciera el cierre de El Salvador. Creamos un comité de crisis para nuestra filial de vietnam 20 días antes, con los protocolos de allá en Vietnam. Seis semanas antes ya sabíamos cómo operar bajo este protocolo. El nivel de comunicación en Vietnam era muy amplio, gobierno central, municipal y el de la zona industrial. Lo primero que aprendimos es a apegarnos a protocolos que había hecho el gobierno.

El viernes en la tarde que supimos que se iba a cerrar el país, tomamos la decisión de cerrar operaciones para garantizar que el personal iba a estar seguro en su casa y no iba quedar nadie atrapado, porque nosotros operamos 24 horas los siete días de la semana. No abrimos hasta el martes siguiente y en esos cuatro días entendimos lo que estaba pasando y aplicamos protocolo de reapertura segura. Reorganizamos las operaciones de manera segura. Luego la segunda fase fue operar de manera segura y la tercera fase fue la reinvención del negocio para operar pos covid-19.

En los primeros cuatro días formulamos plan de reapertura, entender la documentación que necesitábamos para que la gente transitara, afinar los protocolos de ingresos del personal. Nos apegamos a protocolo de Vietnam que aunque eran rigurosos, también eran fáciles de seguir: el distanciamiento en el ingreso, distanciamiento en las operaciones, cumplir las medidas sanitarias, tener equipo de protección.

Entiendo que suplen a empaque s a muchas empresas que venden productos de primera necesidad

En el caso nuestro, el 70 % dependen de industrias de primera necesidad. Mucho empaque para alimentos, granos, frutas , verduras, cuido personal, papel higiénico, pañales, bolsas de basura. Muchos de estos productos, teníamos compromisos con nuestros clientes y ellos estaban en proceso de reapertura forzada.

Nosotros, nuestra operación, alrededor del 70 % es centroamericana, doble reto, reapertura y trabajar para garantizar honrar los compromisos que teníamos.

¿Cómo operó la filial en Vietnam? ¿Qué aprendieron de su experiencia?

Vietnam levantó un protocolo de educación masiva para que la gente entendiera pronto la responsabilidad que el individuo tiene en este tema. Educación en la persona. Si yo me cuido, yo cuido a los demás. El enfoque era yo te voy a explicar cómo te tenés que cuidar para que podas cuidar al os demás, enfocado en la familia, en la comunidad. A medida la comunicación masiva fue al individuo, las empresas pudieron suplir el cómo al interior de las empresas. El mensaje era bien preciso.

Nosotros como empresarios debíamos poner las condiciones. El reforzamiento de la educación no terminaba en lo que la empresa hacía, el mensaje era tan fuerte que salía e iba a la familia.

¿Cómo trasladaron eso a El Salvador?

Creamos canales de comunicación interno para que la información que llegaba del gobierno bajara pronto a todo el personal.

Vimos que los miembros de las familias escribían preguntando y preocupados por la situación. No bastaba solo hablar con los empleados si no también hablar con la familia, contarles que su familiar iba a venir a trabajar pero iba regresar seguro a casa. Por ejemplo, tenemos una despensa familiar, que opera como una cooperativa, con productos de primera necesidad.

La abastecimos para que nadie tuviera que salir de compras. Ellos hacían su pedido y se llevaban todo a la salida. La familia no tenía que moverse. Preparamos también paquetes de apoyo y encima dimos esa facilidad para comprar adentro. Ampliamos también el tipo de producto que tenía la cooperativa.

Mientras todo eso pasaba también reconviritieron su producción para hacer materiales de protección para el personal médico

A los cuatro días que habíamos abierto y que estábamos todavía resolvieron logística de empleados vimos una foto de médicos en Inglaterra que estaban ocupando bolsas de basura para protegerse. Esa foto comenzó circular en un chat interno. Entonces pensamos en cómo adecuar las bolsas que hacíamos nosotros para lo que necesitábamos.

Uno de nuestros gerentes que estaba fuera del país logró entrar en uno de los últimos vuelo y fue a cuarentena. De hecho teníamos varios del equipo en cuarentena. Este gerente de operaciones de la división de consumo masivo, que es el que hace las bolsas toma el reto, y se la manda a la gente de la planta y les dice que qué se les ocurre. Y la historia es tan linda, que la persona que está en el centro de cuarentena, con un gillete corta una bolsa y se la pone encima para hacer el modelo. Resulta que en la planta un ingeniero había trabajado en una planta textil, y una de las compañeras hace el patrón a mano y le dice que podemos hacer una bata en lugar de una bolsa. Entonces allí la idea explotó y, en siete días, teníamos producción. Y en 10 días teníamos ya batas descartables. Es un producto funcional que cuatro semanas después logramos certificar. En unidades hemos donado a gobiernos de Centro América más de 300,000 kits entre batas, guantes y bolsas para retirar desechos bioinfecciosos.

¿Cómo llevamos esta experiencia d e las empresas hacia la sociedad?

Urge comunicación masiva a toda la sociedad y un mensaje unificado que debe transmitir mejores prácticas. Todos deberíamos tener acceso a mejores prácticas, esto es lo que de verdad funciona, lo que mejor se debe implementar. Nosotros armamos una comisión, legal y de salud y ellos agarraban la información que andaba flotando, la analizaban y nos decía qué era lo que funcionaba. Sintetizar todo lo que hay que hacer, lo que es mejor, y entender que todo va cambiando en el tiempo. Hay que ir evolucionando. Lo que aprendimos es que también necesitamos ser escuchados de regreso. También armamos un comité de comunicación para que tuviéramos representantes de todas las áreas del trabajo y se discutían las dudas.

Por ejemplo, disponíamos que lo ideal era tener estaciones de limpieza de tal manera, tres días después dijeron en tal área no funciona, y se volvía a modificar la práctica. Así con las rutas de transporte, los equipos de protección personal, tener esa retroalimentación de todas las áreas. Escuchar en cada comunidad cada problema.

Y han educado y armado protocolos

Nadie va a cuidar más de sí mismo que la persona que está bien educada e informada. Eso implicó que una parte de la clínica médica eran garantes de protocolo de ingreso, las tomas de temperaturas, verificación de medidas sanitarias, que el EPP se usara correcto.

También incluye apoyo sicológico, procesos de acompañamiento sicológico y clínico, al haber poca gente trabajando de repente alguien puede decir solo yo me estoy exponiendo, pero no es un tema de exposición, sino de entender a lo que nos enfrentamos.

La Cuarentena sirve para controlar contagio pero no lo resuelve, no es una cura, hay que encontrar la mejor manera para operar de forma segura en nueva normalidad.

No todos llegan físicamente

Nos vimos obligados a innovar. La necesidad es la madre de la innovación. Y lo hicimos cuando vimos que había que reducir la densidad. El 95 % del personal administrativo no ha regresado a trabajar, estamos en teletrabajo. Ahora estamos en un proceso de reentrenar a las personas de una manera rápida para recertificar habilidades para que la gente no quiera regresar a la misma manera de hacer las cosas si no que busque hacer mejor lo que estaba haciendo.

Se habla mucho de la necesidad de una campaña masiva de educación

El Gobierno no usa su masificación para educar. Si hicieran información masiva le país cambia en 72 horas. El principio básico es la confianza. No es un tema de sanciones, es un tema de seguridad ocupacional, de nuevo, de confianza. No es que si te equivocas o dañas te sanciono. La educación es super poderosa y más si generás confianza.

Esta este profesor de Chicago que dice que los héroe sí son los que están en la primera línea, el personal médico. Pero también los emprendedores deben convertirse en héroes, porque son los que van a enfrentar y entender cómo opera la economía. Y los héroes, al final del día, en los que va a caer la responsabilidad más grande es en los líderes del mundo porque les va a tocar reinventar el nuevo mundo. Que los líderes serán quienes digan que se puede crear algo distinto.

¿Quien es?

Rodrigo Tona, CEO Termoencogibles

Trayectoria: Es la primera empresa salvadoreña sin emisiones de CO2. Fabrica empaques de plástico y exporta.