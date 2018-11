Naturaland, un emprendimiento que promueve la alimentación sana

La empresa productora y distribuidora de alimentos vegetarianos Naturaland tiene cinco años de operar en El Salvador con la idea de ayudar a mejorar la alimentación de las personas, según define Nora Isabel Cruz, una de las cofundadoras de este emprendimiento.

Cruz explicó que la idea del negocio nació debido a que hace 20 años tuvo un problema de salud. Mencionó que le costaba bajar de peso, y que para tratarlo se sometió a un proceso natural. "La persona que me asesoró lo primero que hizo fue quitarme las carnes y eso ayudó a mejorar mi condición", agregó.

La línea principal de productos que vende Naturaland son los alimentos preparados congelados, listos para calentar y servir. "Creo que uno de los principales impedimentos para que la gente coma bien es el tiempo; siempre andan con prisa. Nosotros estamos orientados a promover el consumo de proteínas vegetales", añadió Cruz.

Asimismo, dijo que la mayoría de los clientes de Naturaland no son vegetarianos, sino que son personas que tienen alguna condición de salud que quieren mejorar.

"Trabajamos con algunos médicos biológicos y nutricionistas, que dentro de sus planes de alimentación de pacientes incluyen el consumo de proteínas vegetales", detalló la empresaria. Naturaland fue una de las 10 empresas que reconoció la Fundación Colabora en el primer certamen El Salvador Colabora, que se celebró recientemente, por ser un emprendimiento sostenible o amigable con el medio ambiente. "Participar con Fundación Colabora fue, en parte, porque nos llamó la atención que uno de los impedimentos más grandes que tenemos los emprendedores es la difusión de nuestra marca. Este tipo de apoyos son vitales para poder potenciar nuestros negocios", destacó la emprendedora.

Comentó que para Naturaland uno de los principales retos fue el rubro elegido para iniciar un negocio. "El tema de la alimentación en El Salvador es algo que no se toma muy en cuenta; no hay educación sobre el tema. Cuando empezamos a lanzar nuestros productos de garbanzo, nadie los quería probar porque no es un ingrediente ‘estrella’ en el país", complementó la empresaria. Entre sus planes está el ampliar sus servicios y desarrollar más la línea de alimentos congelados; además quieren ampliar su local.