Negocios dejan de vender gas subsidiado por falta de efectivo

Muchos distribuidores de gas propano reportaron atrasos en el pago del subsidio, por lo que han dejado de vender los cilindros con el descuento establecido para las personas que cuentan con el beneficio. LA PRENSA GRÁFICA consultó con varios negocios del área de Santa Tecla y Soyapango.“Nosotros vendemos gas y no nos están pagando el subsidio, ya tienen 15 días que no lo está pagando ningún banco”, denunció José, de Soyapango.Los comerciantes no quisieron revelar su identidad completa porque temen represalias.“Ellos están cometiendo la osadía de decir que el subsidio ya lo pagaron y eso es una gran mentira. Nosotros andamos todos los días desayuno, almuerzo y cena buscando a los bancos y la misma respuesta recibimos todo el tiempo: no hay fondos”, agregó.Un distribuidor de Santa Tecla, quien pidió ser llamado Vladimir, dijo que ya no vende gas subsidiado porque el Gobierno le debe $800. “No lo estamos vendiendo así por la incertidumbre de no saber cuándo va a depositar el Gobierno, que no tiene plata”, aseguró.Los comerciantes venden el gas y le aplican el descuento a las personas al verificar que estas tienen subsidio. Mauricio, otro vendedor de Soyapango explicó que el mismo sistema también es un atraso puesto que “se tarda como una hora y media en descargar el subsidio de una persona, yo por eso les digo que tengan paciencia”. El vendedor agregó que en ocasiones no vende con subsidio porque “el sistema se cae”.Para recuperar el dinero que descontaron del precio del cilindro de gas, los comerciantes tienen que acercarse a puntos de pago como el Banco Hipotecario, las Farmacias Económicas o la cooperativa CACTIUSA, entre otros.Otro vendedor de Soyapango aseguró que sigue vendiendo con subsidio pero porque su operación es más grande y puede esperar a que le devuelvan el dinero. Explicó que solo CACTIUSA había estado pagando subsidios, pero que la última vez que llegó, le dijeron que habría dinero “hasta nuevo aviso” porque el Gobierno no había depositado.