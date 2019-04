Netflix destina $100 mill. a centro de producción

La multinacional de entretenimiento Netflix invertirá $100 millones hasta 2024 para la puesta en marcha de un centro de producción en Nueva York, con unas oficinas en el distrito de Manhattan y seis estudios de televisión en el de Brooklyn.

El acuerdo de la compañía con el estado de Nueva York supondrá la creación directa de 127 puestos ejecutivos para las ramas de contenido, mercadotecnia y producción que trabajarán en las oficinas del centro de la ciudad, en tanto que los estudios tendrán capacidad para albergar a miles de trabajadores para tareas audiovisuales.

"Netflix es innovador, creativo y valiente, igual que los neoyorquinos, y la expansión de esta compañía puntera en Nueva York demuestra que el estado del imperio está abierto a los negocios", afirmó el gobernador Andrew Cuomo, citado en un comunicado de su oficina fechado este jueves.

Para el director global de Operaciones de Estudio e Inmobiliarias de la compañía, Jason Harinton, la Gran Manzana ha creado facilidades para la producción de películas y "se ha convertido en el hogar para algunos de los mejores talentos creativos y ejecutivos del mundo".

Asimismo, Harinton señaló que la compañía está "ansiosa" por ofrecer a todos estos profesionales un lugar dentro de su equipo con este nuevo centro de trabajo. Las oficinas de Netflix ocuparán unos 9,000 metros cuadrados y supondrán un impulso a la apuesta de la compañía por la urbe, donde ya cuenta con 32 trabajadores. Además, los estudios contarán con unos 15,000 metros cuadrados para desarrollar sus producciones. Nueva York ha sido escenario de numerosas series y películas del gigante del entretenimiento, como la reciente "Russian Doll" ("Muñeca rusa"), "You" u "Orange is the New Black".