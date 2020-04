Nicaragua y El Salvador con mayor caída PIB en Centroamérica por pandemia, según Banco Mundial

El informe semestral de la Oficina del Economista en Jefe del BM para la región, Martín Rama, subrayó que "la pandemia del coronavirus está provocando un gran shock de oferta" en el mundo, buena parte del cual está ahora bajo cuarentenas y medidas de distanciamiento social que ha paralizado con distintas magnitudes la producción y la economía. EFE/ Raúl Martínez/Archivo

El BM difundió este domingo sus previsiones para América Latina y el Caribe en el marco de la crisis sanitaria internacional, según las cuales la región tendrá una caída global del 4,6 % del producto interno bruto (PIB) con Ecuador y México a la cabeza con un -6 %, cada uno.



En Centroamérica, El Salvador y Nicaragua tendrán este año una contracción del PIB del 4,3 % cada uno seguido de Belice (-3,9 %) Costa Rica con -3,3 %; Honduras con el -2,3 %; Panamá con el -2 % y Guatemala con el -1,8 %.



En el caso de República Dominicana, que geográficamente está fuera de la región pero políticamente está integrado como miembro del Sistema de Integración Centroamericana (SICA), la previsión del BM es que su PIB registrará un 0 % de crecimiento ese 2020.



El informe semestral de la Oficina del Economista en Jefe del BM para la región, Martín Rama, subrayó que "la pandemia del coronavirus está provocando un gran shock de oferta" en el mundo, buena parte del cual está ahora bajo cuarentenas y medidas de distanciamiento social que ha paralizado con distintas magnitudes la producción y la economía.



En ese contexto, "se prevé que la demanda de China y los países del G7 decaiga abruptamente, impactando a los países exportadores de materias primas en América del Sur y a los países exportadores de servicios y bienes industriales en América Central y el Caribe", dijo multilateral.



El catedrático de la Facultada de Economía de la estatal Universidad de Panamá (UP), Rolando Gordón, dijo a EFE que el "golpes es fuerte" para subregión centroamericana, que tiene economías heterogéneas, algunas muy dependientes del sector externo como es el caso de Panamá.



Hay otros países centroamericanos "que dependen mucho de las remesas" procedentes especialmente de EE.UU. y que previsiblemente tendrá "una caída fuerte" dado los estragos que pandemia está causando en la nación norteamericana, el principal destino de las exportaciones de la región, explicó Gordón.



Las remesas equivalen a cerca del 20 % del PIB de Honduras; al 17 % del PIB de El Salvador, y al 10 % del de Guatemala, de acuerdo con los datos oficiales.



Pero una ventaja de la región en el contexto de esta crisis "es que muchos de sus países tienen una gran producción agrícola, que le permite alimentar a su población sin recurrir a tantas compras internacionales", un caso en el que no se encuentra Panamá, "cuyo sector agrícola representa apenas el 1,5 % del PIB", agregó el catedrático universitario.



EL REBOTE EN EL 2021



Para el 2021, el Banco Mundial calcula una recuperación de la economía con El Salvador a la cabeza con el 4,8 %, seguido de Costa Rica con el 4,5 %; Guatemala con el 4,4 %; Panamá con el 4,2 %; Honduras con el 3,9 %; República Dominicana con el 2,5 % y Nicaragua con el 1,9 %.



En el caso específico de Panamá, el decano Gordón cree que la recuperación económica "no será tan rápido ni tan fuerte" como prevé el multilateral.



Panamá "es un país que depende mucho del comercio internacional, y de lo que se haga afuera. Somos vendedores de servicios. Y si esos servicios continúan paralizados en parte o creciendo poco, eso se va a reflejar en la economía y yo no creo que llegue por allá al 4 %" en el 2021, dijo el experto.