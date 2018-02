No ha aumentado la cobertura del sistema de pensiones: CEPAL

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) señaló que en El Salvador no se ha logrado resolver el problema de baja cobertura del sistema de pensiones y que la mayoría de los que cotizan no cumplen los requisitos.

“A casi 20 años de la implementación de la reforma de 1998, no solo no se ha logrado el objetivo de aumentar la cobertura del sistema de pensiones, sino que la existente es muy desigual”, reza el informe llamado Panorama Social de América Latina de 2017, que tiene un capítulo específico para abordar el tema previsional, en particular el de El Salvador, que realizó una reforma el año pasado.

“Al momento de jubilarse, dos de cada tres pensionados reciben la devolución del saldo de su cuenta de ahorro individual, debido a la falta de cumplimiento de los 25 años de cotizaciones requeridos para ser elegible para recibir una pensión. Esto determinó que el Estado subsidiara las pensiones del sistema de capitalización individual”, agregan.

La CEPAL señala que la reforma que se aprobó el año pasado no crea un nuevo sistema, pero sí resulta en beneficios por la creación del ahorro colectivo solidario, que administran las AFP y busca hacer sostenible el pago a los pensionados.

El sistema de pensiones de El Salvador funciona con un mecanismo de ahorro individual. Según la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF), el patrimonio del fondo de pensiones, es decir, la suma de todas las cuentas, cerró en 2017 con $10,166.1 millones, de los cuales $8,905.2 son recaudaciones y el resto son ganancias por las inversiones del fondo.

Acceder al sistema de pensiones pasa por estar inscrito en las AFP; sin embargo, El Salvador tiene un problema de cobertura que está ligado fuertemente a la informalidad. De hecho, según datos de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES), fuera de departamentos como San Salvador y La Libertad, el problema es más grave. Específicamente en la zona norte y en el oriente del país es en donde la informalidad es más alta.