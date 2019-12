[email protected]

Mantenerse y superar la competencia no es fácil en el mundo del "retail", pero Súper Selectos es un ejemplo de cómo mantener la preferencia de los clientes. Carlos Calleja, vicepresidente de Grupo Calleja, comenta la mística que los ha hecho líderes.

La filosofía de la inversión constante ha estado presente en Súper Selectos, ¿cómo logra una empresa mantenerse invirtiendo?

Siempre decimos en la empresa que uno tiene que ser constante en la vida. Al ser contante en cuanto a esfuerzo, al trabajo, en buscar ser mejores cada día, en tomar decisiones atinadas, en saber en qué proyectos entrar y en cuáles no, eso hace la diferencia. Para nosotros, El Salvador ha sido un excelente país para invertir. No ha pasado un año sin que invirtamos en El Salvador, y que no hayamos expandido nuestra presencia en el país. Eso nos da una enorme satisfacción. Yo creo que el tema es ser constante en el esfuerzo y eso conlleva a ser coherente. Nuestro pensar y filosofía es un compromiso total con El Salvador, y es más con hechos que con palabras, demostrarlo con la inversión y oportunidades. Para nosotros es más importante ver la generación de oportunidades de nuevos empleos, que ver cifras financieras del negocio. Es el indicador más importante para nosotros: ¿cuántos empleos estamos generando?

Vemos casos como México, un país que ama lo propio, sin embargo, sus tiendas de "retail" locales sucumbieron ante las transnacionales ¿Cómo ha logrado Súper Selectos remontar a la competencia?

Hay que entender que Súper Selectos es una organización de trabajo en equipo. Los éxitos del súper son resultado de un enorme esfuerzo y trabajo en equipo. Somos miles de salvadoreños, cada uno cumpliendo con su responsabilidad para poder lograr lo que se ha logrado y por eso estamos eternamente agradecidos con todos los compañeros. Nos gusta decir que somos la gran familia Selectos. Aparte del elemento humano, que es lo más importante, para ser competitivo uno tiene que buscar la diferenciación. Si regresamos al caso coyuntural de la apertura de la tienda 101, nosotros con la apertura de nuestras tiendas buscamos una propuesta de valor con un mejor surtido, una mejor experiencia, una mejor calidad de productos, marca privada de primer nivel a precios accesibles. Invertimos mucho en asegurar que tenemos las mejores ofertas y una frecuencia de ofertas suficientemente amplia para atender las necesidades de ahorro de los salvadoreños. Nos gusta decir: hoy mejor que ayer, y mañana mejor que hoy.

¿En su visión a futuro hasta dónde esperan llegar?

No le vemos tope, especialmente si le estamos apostando a El Salvador. Sabemos que hay dónde crecer.

¿Cuál es su filosofía o su fórmula para enfrentar los retos?

Primero, ante un reto o problema hay que enfrentarlo en equipo y de forma inmediata. Porque los problemas más chiquitos, no atendidos se te pueden hacer grandes.