No prevén problemas para celulares Huawei en El Salvador

La empresa Huawei, que tiene 11 años de operar en El Salvador, dijo a través de un comunicado que seguirá dando actualizaciones de seguridad y servicios posventa a todos los productos existentes de teléfonos inteligentes y tabletas Huawei, incluyendo todos los que ya han sido vendidos y los que se encuentran disponibles para la venta. Ejecutivos de la compañía consultados por LA PRENSA GRÁFICA afirmaron que están a la espera de nueva información, pero que por el momento la única declaración oficial es la del comunicado.

Este afirma que Huawei ha realizado "contribuciones sustanciales" al desarrollo del sistema operativo Android. "Como uno de sus socios clave globales, hemos trabajado estrechamente con su plataforma de código abierto para desarrollar un ecosistema que ha beneficiado tanto a los usuarios como a la industria", indicó.

Sin impacto local

Huawei tiene una importante participación de mercado en América Latina, donde sus teléfonos inteligentes a precios accesibles han sido bien recibidos. En El Salvador, la compañía tiene presencia desde hace 11 años.

Miguel Villegas, especialista en tecnología de la empresa Roots Inc., dijo que los usuarios de Huawei en el país no deben temer efectos negativos con el anuncio de que Google y Android dejarán de proveer sus servicios al gigante chino. "Los usuarios en El Salvador no se verán afectados, porque este cambio no se verá en los equipos que ya están puestos en el país. Lo que sí requerirá atención son los equipos nuevos que desarrolle la compañía", afirmó.

Villegas opina que el desarrollo de un sistema operativo propio solo para los dispositivos Huawei no sería una respuesta viable, así que lo que resta es esperar qué camino decide tomar la empresa.

Por su parte, la programadora salvadoreña Gabriela Torres coincidió en que no se verán efectos inmediatos en los servicios de los celulares en uso. "Los servicios por los que se ha generado alerta, como Google Play y Google Play Protect, seguirán funcionales en los dispositivos que actualmente están en circulación", dijo.

"A futuro podrían verse paralizadas actualizaciones de software que ya estaban planeadas, como el sistema operativo Android Q10, que no podrá ser instalada por la suspensión de servicios que enfrenta la compañía", ejemplificó.

Torres reconoció que en mercados como el salvadoreño, donde hay una alta presencia de dispositivos Huawei, podrían verse efectos, a futuro, por la suspensión de servicios Google y Android, pero reiteró que esto afectaría únicamente a los futuros móviles de la marca y no a los que ya están en circulación.

¿Qué se puede esperar? La experta dice que Huawei ya tenía previsto lanzar su propio sistema operativo. "Esto podría reducir los impactos en hardware y software que la ruptura de negocios con Android y Google generará, pero esta solución podría ser un arma de doble filo, pues sus dispositivos serían vistos todavía con una lupa más grande por tener todos sus componentes ‘inhouse’", concluyó.