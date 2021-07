"Nos encaminamos a una moneda nacional, es solo humo lo que nos están vendiendo del bitcóin", dice economista

El economista Luis Membreño consideró este jueves que el Gobierno de El Salvador está usando la indroducción obligatoria del bitcóin para encaminar la creación de una "moneda nacional" virtual, es decir, que no podrá manejarse en efectivo.

El Salvador se encuentra ahorita a la expectativa de que el Gobierno emita un reglamento para la Ley Bitcóin que entraría en vigencia en septiembre próximo, una ley que ha sido rechazada y criticada por falta de consultas y el riesgo.

"El problema es que es algo que ni ellos mismos tienen claro cómo va a ser, porque es algo que nunca se ha hecho en ningún país del mundo, que no hay expertos, que no hay experiencia. Entonces, no hay reglamento hasta este día, no hay una normativa del Banco Central de Reserva y la Superintendencia del Sistema Financiero como establecen dos artículos de la ley y eso es la base para que todo mundo deba saber a qué atenerse", dijo Membreño durante una entrevista matutina en Informa TVX del canal 23..

Fuera de eso, el economista cree que "nos encaminamos a una moneda nacional, y que esto es solo una pantalla, o sea, solo es humo lo que nos están vendiendo del bitcóin".

"Creo que lo que se va a buscar es justamente una moneda nacional, porque cuando interpretas ese Chivo, esa billetera, y te dice que te van a dar $30 regalados pero no los podés pasar a dólares, no los podés pasar físicamente, que solo los podés ocupar para comprar, eso quiere decir que deja de tener convertibilidad al dólar y que esa billetera lo que va a hacer es que se va a crear dinero dentro de ella", explicó el economista, sobre la wallet del Gobierno anunciada con el nombre Chivo con la que pretenden que la población use su dinero de manera virtual.

"Por ejemplo: esos $30, ¿qué respaldo van a tener? Ninguno, simplemente es que el Gobierno dice 'aquí hay $30 que le regalo' y tú vas a la tienda, a la gasolinera y al mercado ¿Por qué? Porque la gente lo acepta. Entonces, esa es la creación de la moneda nacional. A eso vamos. Toda esa pantalla del bitcóin es simplemente humo para tratar de confundirnos, pero vamos a una moneda nacional digital", consideró Membreño.

¿Por qué?

El economista explicó que "en la medida que todas las fuentes de financiamiento externas se le cierran a El Salvador", debido a la situación política y de gasto, "le queda la fuente de financiamiento interna" y "puede emitir títulos, seguirle sacando dinero al sistema financiero como lo hizo el año pasado", cuando los bancos le prestaron los ahorros de los salvadoreños, "pero eso también tiene un límite".

Es entonces que "de ahí lo que queda es la emisión inorgánica de dinero, y suena como atractivo, una moneda digital".

"Y como simplemente la gente lo va a aceptar, mientras no lo quieras cambiar a dólares, no vas a tener problemas de operar en El Salvador. Vas a poder hacer todas tus compras y ventas y no te darás cuenta que no tiene convertibilidad a dólares", dijo Membreño, sobre la moneda digital que considera que se creará en El Salvador.

Sin embargo, dijo que "el problema es para el que tiene relación con el exterior, para el que exporta e importa, el que quiera viajar". "Ahí es cuando la gente se dará cuenta que este Chivo-activo no tiene convertibilidad al dólar y es una moneda nacional", dijo.

Recordó que el Gobierno debe en total unos $22 mil millones, de los cuales $5,600 millones los debe al sistema de pensiones y $2,500 millones son de deuda interna en letras del tesoro y certificados tributarios. La deuda de El Salvador está arriba del 90 % del Producto Interno Bruto (PIB), añadió.

"Ahí la pregunta es ¿por qué no le alcanza si no roba? no le alcanza el dinero, sino que vive pidiendo prestado todo el tiempo. Entonces es porque están robando o porque están gastando demasiado. No sé cuál es la combinación de las cosas ahí", reflexionó.

Añadió que no queda claro porqué no alcanza el dinero tomando en cuenta que la recaudación de impuestos es "muy fuerte" y "está creciendo a niveles elevados".

"Si la recaudación de impuestos esta subiendo, ¿por qué no le alcanza?, ¿por qué necesita más préstamos? ¿por qué aprobaron $3,500 millones de préstamos recientemente? Y todo lo que escuchas es: 'creamos fideicomiso de $600 millones para el café, otro de $600 y tanto para agricultura, aprueban préstamos de $600 millones con BCIE, $800 con el Banco Mundial, otros $395 con el BID'. No necesariamente los van a desembolsar, pero la Asamblea está aprobando todo eso y cada semana vamos viendo más endeudamiento, más aprobación de gastos. Por ejemplo, en salario mínimo, vamos a pagar incremento para micro y pequeñas empresas durante un año. ¿Y de dónde va a salir ese dinero?", cuestionó.

"Todas las semanas vamos viendo que van a gastar en algo más", criticó.