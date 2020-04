"Nos gustaría que el Gobierno anuncie las medidas de alivio fiscal"

El sector industrial, la principal fuente de exportaciones y uno de los generadores de empleo más grande en el país se encuentra parcialmente paralizado por el covid-19 y las medidas sanitarias implementadas. Carmen Aída de Meardi, vicepresidente de la Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI), explica el impacto que ha dejado la pandemia y la necesidad de implementar medidas de alivio fiscal para que las empresas tengan liquidez para cumplir con los pagos, sobre todo los salarios.

¿Tiene problemas la industria para recibir insumos para la producción?

En relación a las industrias autorizadas, estas empresas han seguido con sus procesos de compra de insumos y materiales, seguramente afrontando dificultades de proveeduría, tiempos más largos de entrega y optando por inventarios mayores bajo un sistema de organización de la producción diferente.

Sin embargo, nos preocupa el futuro de la cadena de suministro a nivel mundial, porque hay mucha incertidumbre. Al cerrarse el mundo hay una ruptura de las cadenas de producción y suministros a nivel mundial, en el caso de nuestra Industria al ser de conversión, dependemos mucho de lo que el mundo nos suministra.

En cuanto a las industrias no autorizadas y que permanecen cerradas, en la fase inicial fue un problema por la carga que quedó en el Puerto de Acajutla, en el Aeropuerto y en la Aduana San Bartolo, así como lo que venía en tránsito, entonces a través de CIFACIL se gestionó con las Autoridades de Aduana y CEPA para que se permitiera retirar la carga

No obstante, a la fecha se tienen otros problemas ya que al no estar funcionando, al estar cerradas las empresas, se está acumulando en sus bodegas materia prima y materiales de órdenes de compra que no se pudieron cancelar, pues ya se tenían contratos de proveeduría y no se dispone de espacio suficiente para descargar la materia prima que está ingresando o viene en camino. Se está pagando almacenaje con las compañías navieras que en muchos casos ya supera el costo del flete. CEPA ha suspendido temporalmente los cobros por las demoras en descargar contenedores.

¿Cómo impactará las exportaciones?

Es importante destacar que a finales de la semana el (Banco Central de Reserva (BCR) publicará las cifras al mes de marzo 2020, mes en el que se inició con todas las medidas de emergencia. A febrero la industria había mostrado una recuperación. Las exportaciones industriales llegaron a $975.0 millones, con un crecimiento 6.1 %, $56.4 millones más que a febrero 2019. Pero prevemos que el efecto a marzo será a la inversa.

Posiblemente que entre marzo y abril, las exportaciones salvadoreñas a Centroamérica tendrán una drástica caída por el cierre de las industrias. Nuestro principal mercado es la región, a esto habría que sumarle la reducción de exportaciones del sector textil y confección al estar cerradas sus operaciones y cuyo destino es principalmente Estados Unidos.

¿Qué propuestas tiene ASI para la reactivación de la economía?

Estamos conscientes de que la salud es lo prioritario, pero nos gustaría que el Gobierno anuncie de manera inmediata las medidas de alivio fiscal ante las empresas que están trabajando a muy baja capacidad y la gran mayoría totalmente cerradas. Las propuestas de manera inmediata son cuatro:

1) Que se posponga el pago de la declaración del Impuesto Sobre la Renta (ISR) hasta junio 2020 y que se den seis meses sin intereses para pagarlo.

2) La suspensión del anticipo a Renta denominado pago a cuenta, durante los próximos cuatro meses.

3) Que el impuesto sobre las utilidades de capital del 5 % para la Contribución Especial a la Seguridad se difiera hasta Junio 2020 y que se den seis meses sin intereses para pagarlo.

4) También, que la devolución del IVA exportador se haga en efectivo o a través de Notas del Tesoro y que el fisco se ponga al día con empresas exportadoras.

Estas medidas le darán liquidez a todas las empresas industriales para que continúen pagando sus distintas obligaciones sin tener ingresos. Solicitamos que en consulta con la ASI elaboremos con el Gobierno un Plan Nacional de Recuperación de la Industria Nacional, para mantener los empleos ante perdidas.