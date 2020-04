“Nosotros que somos poquiteros, no nos hacen caso”: la crisis golpea a pequeños productores de loroco

Medardo Campos, un productor de loroco de El Achiotal, en La Paz, se ha quedado prácticamente sin ingresos por la crisis del covid-19. Espera ser beneficiado con el bono de $300 que ha anunciado el Gobierno pero su Documento Único de Identidad (DUI) no aparece en la lista.

Entre las medidas implementadas por la emergencia está el cierre de restaurantes, incluidas pupuserías, que solo pueden operar a domicilio. Esto ya ha dejado un fuerte golpe en el sector ganadero, específicamente en los que abastecen el mercado artesanal para producir queso y quesillo.

El loroco, que aunque se utiliza en muchos platillos, se consume de forma más masiva en las pupusas. Campos explica que la demanda del producto ha bajado al punto que los intermediarios, que llegan a comprar para luego vender en La Tiendona, están comprando solo “algunas bolsitas” y solo a los productores más grandes.

“Nosotros que somos poquiteros no nos hacen caso, porque dicen que ‘es poco lo que perdemos’”, explicó.

En situación normal él entrega cada ocho días entre 20 y 30 libras de lorco a $0.50 cada una. Pero hay otros productores que sacan hasta diez veces eso, los comerciantes están priorizando comprar a los más grandes, argumentando que perderían más. Campos aclaró que a los grandes tampoco les compran la producción entera, “solo un poquito”.

Además de loroco tiene yuca sembrada que su esposa vende posteriormente salcochada o frita dentro del mismo cantón. Es la única fuente de ingresos del hogar, pues el loroco solo lo están cortando para botarlo, pues no tienen nada que hacer con él. Solo han dejado “una guacalada” que no han podido vender, pues en la zona muchos cultivan loroco.

Con el bono de $300, Campos señala que ni él ni su esposa están dentro de los beneficiados, aunque no han podido consultar directamente ya que ninguno de los dos posee un teléfono inteligente. Tampoco han podido llamar los días que corresponden a la terminación de su DUI pues siempre les aparece ocupado.

“Yo estuve queriendo intentar, pero solo dice que no pueden contestar. Me han buscado los cipotes que tienen de esos teléfonos grandes para ver si aparezco, pero dicen que no, que el número no aparece”, expresó.