“Nosotros sostenemos el medio ambiente”

Los productores de café han tenido que reorganizar sus costos para hacer frente a un aumento del salario mínimo que estableció el Consejo Nacional del Salario Mínimo sin tomar en cuenta al sector privado.Leonor de Jesús Hernández tiene una finca de media altura en la zona paracentral del país. “Este gobierno es el que más mal se ha portado con la agricultura. Y debería ayudarnos, porque nosotros desde el sector cafetalero sostenemos el medio ambiente, la capa de ozono, los mantos acuíferos”, lamentó.Hernández se ha dedicado al café desde que era una niña, cuando aprendió de su padre.La productora explicó que ya le pagaba a sus trabajadores más del mínimo establecido por ley. Por ejemplo, para la jornada de 6 de la mañana a 2 de la tarde, les daba $6 al día, cuando el pago promedio era de $3; además, les garantizaba dos tiempos de comida y contar con el aguinaldo.“Yo quiero dialogar con ellos cómo vamos a hacer”, manifestó, pues quiere mantener los dos tiempos de comida y no despedir a nadie.Además, les pagaba $1.5 la arroba, cuando el precio era de $0.86. “Uno tiene sus incentivos, pero si vamos con estos aumentos, creo que vamos a desistir”, indicó.También indicó que por la zona donde cultivan tienen que gastar dinero en pagar las extorsiones a las pandillas, con tal de que dejen a los jornaleros trabajar.Hay zonas donde no dejan entrar ni siquiera a los propietarios y hasta hablan de secuestros debido al cobro de la “renta”.Por su parte, Inés María Ortiz, caficultora también de la zona central, explicó que ha hablado con sus empleados porque con el aumento que estableció el Gobierno tendrán que despedir al 40 % de la planilla para la cosecha que está saliendo estos meses.Ortiz y el mandador de su finca están haciendo cálculos para que el impacto en el desempleo sea mínimo. Igual que en la amplia mayoría de las fincas, la de esta caficultora tuvo daños por el hongo de la roya.Durante una conferencia de prensa, Ortiz mencionó que no todos los productores pueden vender con contratos especiales, sino que dependen de los beneficios para vender sus quintales.La Asociación Cafetalera de El Salvador (ACAFESAL) hizo ayer una propuesta para mejorar el salario mínimo actual de forma gradual, pero partiendo del precio internacional del café, que es así como les pagan a ellos como productores.ACAFESAL además considera que los beneficios les pueden cobrar menos por el canon de transformación. Este canon es un costo que aplican por convertir el café fresco en uno sin miel y ya seco. Pero los beneficiadores explican que ese canon tiene el salario de más empleados, como agrónomos, insumos para la transformación y las operaciones de la maquinaria industrial propia del proceso.