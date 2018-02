“Nosotros tenemos potencial para la industria y el turismo”

Fernando Rosa Martínez, candidato a alcalde de Mejicanos por el partido ARENA busca ganar la comuna que actualmente es administrada por el FMLN. El aspirante tricolor ofrece atraer empresarios para que inviertan en el corredor norte del municipio, donde también quiere promover el turismo.

¿Por qué aceptó una candidatura por un partido que fue criticado en el municipio por la administración de Juana Lemus de Pacas?

Para mí es importante la frase que dice: el futuro es más importante que el pasado. Cada administración tiene su propia responsabilidad. El FMLN ha gobernado 21 años a este municipio. Hubo un periodo intermedio con Juana Lemus de Pacas, y fue un momento difícil para el municipio y para el partido. Pero considero que también fue provocado. Esa administración tuvo que planificar y crear horarios y rutas adecuadas para la recolección de basura. También hubo personas que se dedicaron a botar basura (con intenciones políticas). Además, se vivió el cierre del botadero de MIDES. Estas cosas contribuyeron para que la imagen de la alcaldesa y del partido cayera. Eso ya es el pasado. Yo no tengo ningún vínculo con esa situación. Yo vengo con nuevos pensamientos y nuevos objetivos.

¿Cuáles son las ideas que usted tiene para mejorar las condiciones actuales de Mejicanos?

Un país se desarrolla si se empieza por los municipios. Por ejemplo, acordarse de cómo era Antiguo Cuscatlán hace 40 años y cómo es hoy. Lo que hizo la diferencia es la voluntad de una alcaldesa (Milagro Navas), que lleva más de 30 años gobernando, de trabajar con la empresa privada. Si ella lo hizo, por qué no nosotros. En ese sentido están trazadas mis propuestas, tenemos el problema de la falta de empleo porque el FMLN es enemigo de la empresa privada. La pregunta es ¿cuántas empresas privadas se han instalado en el municipio de Mejicanos durante los 21 años que ha gobernado el FMLN? Cuando Walmart quiso instalarse en el municipio, cuando gobernaba otro alcalde del Frente, le negaron los permisos. Tuvo que llegar la señora De Pacas para conceder los permisos. Este supermercado generó 400 empleos para la gente del municipio. La otra parte es el emprendimiento; hay que enfocarse en micros y pequeños empresarios. Tenemos que crear leyes para que los empresarios se sientan interesados de llegar a invertir a Mejicanos. Nosotros tenemos el corredor norte que es una autopista. En El Salvador, los municipios que más se desarrollan son los que tienen mejores carreteras. Nosotros tenemos potencial en el corredor norte donde está Walmart. Allí hay grandes manzanas de terreno que están sin usar. Queremos motivar a los empresarios a que se fijen en esa zona para crear polos de industria. También crear polos turísticos porque es un área que no ha sido explotada. Hay recursos que han sido invisibilizados; nosotros somos los dueños del Picacho (en la zona del volcán de San Salvador). La zona de Santa Tecla y Quezaltepeque ha sido desarrollada con restaurantes y hostales, pero en el lado de Mejicanos no hay nada.

¿Cómo pretende abordar el tema de seguridad en el municipio?

Sobre la violencia, la alcaldía dice “lo voy a combatir solo desde la parte preventiva”, pero no lo hacen de forma profunda… Este problema hay que atacarlo desde la familia. Porque la familia es parte de la educación de principios y valores de los jóvenes. Por eso vamos a trabajar en construir el Complejo Integral de la Familia. En esto también tenemos que involucrar a la Iglesia católica y evangélica para trabajar en una política que se llamará Cultura de Paz. El único ser que tiene la potestad de cambiar al ser humano es Dios y nadie más. No se puede cambiar con represión porque eso genera más violencia.

De ganar la alcaldía, ¿cómo serán los procesos administrativos de la comuna?

El alcalde es el empleado del pueblo. La gente debe controlar lo que pasa con su dinero y con su alcaldía. Para eso tenemos que abrir la administración y hacer el llamado a la población para gobernar juntos. Por ejemplo, en este momento las reuniones de concejo son cerradas, y si alguien logra acceso es a través de una audiencia y de especificar el tema que quiere llevar al pleno del concejo. El concejo son los empleados del pueblo, y por eso no pueden reunirse en secreto con sus jefes. Yo propongo que la última semana de cada mes las reuniones de concejo sean en las comunidades. La alcaldía debe tener buenos técnicos, no buenos políticos. Yo he hablado con el partido (ARENA) y les he dicho que voy a contratar técnicos y que no voy a aceptar cuotas políticas. Es decir, las jefaturas estarán bajo la dirección de técnicos para que ellos ayuden a mejorar las condiciones de vida del municipio.