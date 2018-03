Nueva agencia de MITUR le trajo ahorros

Lee también

La empresa Obermet cobró comisiones altas a Turismo por manejar sus campañas, aseguró el titular del ramo, José Napoleón Duarte hijo. El funcionario dice que desde que otras agencias de publicidad han participado y ganado los contratos de la cartera que dirige, han visto ahorros significativos en sus costos. Entre 2009 y 2016, la Corporación Salvadoreña de Turismo (CORSATUR) pagó $32,442,283.85 en contratos a Obermet, S. A. de C. V. de la que Nayib Bukele, alcalde de San Salvador, fue presidente durante 11 años, y que después quedó a cargo de otros miembros de su familia.De los 16 contratos de publicidad aprobados por CORSATUR entre 2009 y 2015, 13 fueron adjudicados a Obermet.La empresa ganó todos los contratos para organizar y ejecutar las campañas internacionales. Duarte negó, sin embargo, que se haya tratado de favoritismo hacia esta empresa.“Todos los procedimientos los hicimos según la ley, nos apegamos a la LACAP (Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública), lo que pasa es que durante años Obermet fue la única empresa que participaba”, dijo el funcionario.Según Duarte, hubo un hecho que perjudicó la relación del gremio de las agencias de publicidad con el Gobierno: que en la administración de Mauricio Funes (2009-2014) se escogiera a Polistepeque como la agencia que manejaba la publicidad estatal. Polistepeque era propiedad del brasileño Joao Santana, amigo de Funes, y entre 2009 y 2012 recibió millonarios contratos estatales.“Yo no estuve de acuerdo; yo les dije que Turismo necesitaba de una agencia con experiencia específica, por eso Polistepeque no manejó nuestras campañas. Pero después lo que vimos es que las agencias se negaron a participar, y año con año era Obermet la única que presentaba ofertas”, afirmó Duarte.El ministro dijo que la falta de competencia hizo que pagaran comisiones elevadas y que desde que otras agencias han comenzado a licitar el costo se ha reducido al 9 % de lo que era en 2012.“Obermet no tenía competidores y cobraba 15 % de costos por medios, esto ha bajado al 3 %. En cuanto a los costos de producción, estos eran del 11.9 % y ahora han bajado al 6 %, es un ahorro significativo el que estamos teniendo”, según Duarte.Agregó que actualmente el contrato para la publicidad nacional del MITUR está en manos de la agencia Lemusimún Publicidad, que lo ganó “de manera limpia”, y que la reacción de Obermet al saber que no se les había adjudicado el contrato fue demandar a Turismo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo.LA PRENSA GRÁFICA intentó hablar con representantes de Obermet para conocer su versión acerca de los señalamientos del titular del MITUR, pero no se obtuvo respuesta.De los contratos adjudicados a Obermet, Nayib Bukele firmó cinco: dos de alcance nacional y dos de alcance internacional. Lo hizo antes de asumir como alcalde de Nuevo Cuscatlán: noviembre de 2009, febrero de 2010, mayo de 2010 y febrero de 2011. El año siguiente asumió el cargo.Ya para mayo de 2012, fue Claudia Juana Rodríguez de Guevara quien firmó como directora presidenta de Obermet dos contratos con CORSATUR. Rodríguez es actualmente la tesorera de la alcaldía capitalina.Desde marzo de 2012 hasta diciembre de 2015 fue Karim Alberto Bukele quien firmó contratos y en diciembre de 2015 lo hizo Yusef Ali.“Ellos fueron una simple agencia, nunca dieron valor agregado”, señaló Duarte.