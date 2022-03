Nueva promoción de Centro ¡Supérate! ADOC

Un grupo de 41 jóvenes recibieron sus diplomas de graduación como parte de la promoción 2021 del Centro ¡Supérate! ADOC, ubicado en el municipio de Soyapango, la semana pasada.

Los graduados se capacitaron en lenguajes de programación y dominio del idioma inglés y "están listos para continuar con sus estudios superiores a nivel nacional, en el extranjero o incorporase al mercado laboral", indicó el programa.

"¡Supérate! me cambió la vida desde el primer momento, mi presente sería distinto de no ser por este gran Programa. A lo largo de estos tres años he aprendido mucho, ahora, veo mi futuro de forma más clara y con muchas oportunidades, tanto académicas como personales", comentó Erick Xavier Maldonado, graduado de la promoción 2021.

"Mi visión previa a entrar en ¡Supérate! se limitaba a terminar mi bachillerato y trabajar, lo cual no era malo; sin embargo, comparado con todo lo que he logrado, esa antigua visión se queda pequeña, ya que actualmente gracias a las habilidades adquiridas, he sido seleccionado para cursar mis estudios superiores con una beca completa en el extranjero gracias a Walton International Scholarship Program, para estudiar un Major in Economics en John Brown University", relató Maldonado.

Los graduados de la promoción 2021 fueron certificados en lenguajes de programación Microsoft Technology Associate (MTA): HTML&CSS, JavaScript y Python. También, obtuvieron su certificación internacional en el dominio del idioma inglés (TOEIC) y Microsoft Office Specialist EXCEL.

El presidente de la Fundación ADOC, Jaime Palomo, destacó la perseverancia de los jóvenes, quienes debieron enfrentar la pandemia durante su proceso de formación.

"Este es un momento para hacer una reflexión de lo que uno ha logrado hasta este momento, pero también a la vez decir 'hay mucho más que hacer'. Siempre es bueno parar un momento, reflexionar a donde están y cómo llegaron ahí, quién les apoyó para llegar ahí, cuánto invirtieron de su tiempo y esfuerzos para llegar", les dijo Palomo.

Con la celebración de la decimosegunda promoción del Centro ¡Supérate! ADOC, el Programa dio por completadas las ceremonias de graduación de sus 10 centros en la región, seis en El Salvador y cuatro en Panamá. En los próximos meses ¡Supérate! iniciará al proceso de selección 2022 que se desarrollará de forma virtual y presencial.