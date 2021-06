Nuevas Ideas impulsará nuevo sistema de manejo de historial crediticio en El Salvador

Los diputados de la Comisión Financiera del partido Nuevas Ideas anunciaron este viernes la implementación de un nuevo sistema que regule a las empresas que se dedican a manejar el historial crediticio de los salvadoreños.

"Hagamos una propuesta estructural y de raíz. Empezaremos a darle forma jurídica a la propuesta. Para aquella persona, por ejemplo, que esté mal calificada y que ya pagó y sigue mal calificada, nosotros vamos a sugerir un reinicio de su historial crediticio, para que sea sujeto a crédito nuevo", indicó el diputado Caleb Navarro, de Nuevas Ideas.

La presidenta de la comisión, Dania González, del partido Nuevas Ideas, señaló que han recibido numerosas denuncias de posibles abusos cometidos por empresas que se dedican a este rubro.

"Vamos a impulsar un nuevo sistema porque conocemos los abusos de DICOM, donde sin previa autorización de los usuarios han compartido información personal, donde no han actualizado el historial crediticio de los usuarios y por eso están mal calificados", diputada @DaniaGonzalz. pic.twitter.com/KGgGjg5vKd — Asamblea Legislativa (@AsambleaSV) June 25, 2021

La comisión acordó que la próxima semana se reunirán con representantes de la Superintendencia del Sistema Financiero (SFF) y del Banco Central de Reserva (BCR) para iniciar el proceso de creación del sistema de manejo de historial crediticio en El Salvador.

La Asamblea Legislativa aprobó en julio de 2011 la “Ley de Regulación de los servicios de Información sobre el Historial de Crédito de las Personas”. Dicha normativa regularía los burós que brindan información crediticia de los ciudadanos, permitiéndoles un mayor acceso al récord crediticio.

Desde su creación, la ley ha tenido varias reformas con el objetivo de regular el tiempo en que una persona puede aparecer con historial crediticio negativo después de cancelar su deuda.

Una de las últimas reformas efectuadas a la normativa fue la de otorgar un plazo de hasta 18 meses para borrar el historial crediticio negativo de una persona, y en caso de que el consumidor o cliente cancele totalmente su crédito, no podrá permanecer la información que afecta negativamente su historial crediticio más de cinco días hábiles. Y cuando dicha deuda cancelada no exceda la mitad de un salario mínimo del sector comercio y servicios, no podrá permanecer más de tres días hábiles.

El FMLN había pedido que se bajara a 12 meses, pero, en ese momento esa propuesta no logró consenso. Actualmente, la ley establece que ese proceso debe realizarse en un periodo no menor a tres años.

También se estableció otro un cambio en el artículo 3 sobre el consentimiento, recopilación y transmisión de la información, en el sentido de que, para que un agente económico pueda compartir el historial crediticio de una persona con la agencia de información de datos, el consumidor o cliente deberá ser quien lo autorice mediante un documento distinto y separado al consentimiento de recopilación de información.

Asimismo, la Superintendencia del Sistema Financiero, está obligada a rendir un informe anual a la Comisión Financiera de la Asamblea, en el cual se incluya el cumplimiento del marco jurídico y la información detallada de las diferentes entidades que registran, almacenan y suministran datos personales y financieros.

En enero pasado, la Presidencia de la República devolvió con observaciones el decreto legislativo 788, aprobado el 3 de diciembre de 2020, que contenía las “Reformas a la Ley de regulación de los servicios de información sobre el historial de crédito de las personas”.

El mandatario manifestó estar de acuerdo con las acciones de “conservación y defensa de los derechos de los consumidores, en especial aquellos relativos al honor, la intimidad y la propia imagen, especialmente vinculado al historial de crédito”.

Sin embargo, recomendó que se dejara sin efecto la reforma del plazo de 18 meses, pues señaló que esa reducción podría perjudicar los procesos de calificación que realizan las instituciones financieras sobre las personas que caen en mora.