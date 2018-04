Nuevo PIB evidencia que el país necesita crecer más: FUSADES

El Salvador tiene una renta per cápita más baja de lo que se pensaba. Este indicador es el resultado de dividir el Producto Interno Bruto (PIB), que es todo lo que se produce en un país en un año, por la cantidad de habitantes. Este cambio se debe a que cuando el Banco Central de Reserva (BCR) actualizó la metodología para medir la economía de forma más precisa, el PIB resultó ser menor que lo se antes se medía.

Así, con los nuevos datos “el PIB per cápita para 2017 es de $3,768.7, en cambio, usando la cifra del PIB anterior, este indicador era de $4,164.0 para el año indicado, lo que implica aproximadamente un 10.5 % inferior”, señaló la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES).

“Se aprecia un país más pobre de lo que se pensaba antes, lo que refuerza la necesidad de enfocar los esfuerzos para que El Salvador alcance mejores tasas de crecimiento del producto y de manera sostenida, con el objeto de que la población logre mejor calidad de vida y mayor bienestar, agregó la institución.

Óscar Cabrera, del BCR, afirmó que hay imagen más precisa de la economía, pero no más pobre. “Hay una idea que si el nivel del PIB es menor significa que somos más pobres, pero la pobreza a escala internacional no se mide a través del PIB per cápita”, dijo.

En El Salvador la pobreza se mide por los ingresos de cada persona, que no es igual al PIB per cápita. La otra forma de medir es la pobreza multidimensional, que además del dinero toma en cuenta las condiciones de vivienda, acceso a servicios básicos, entre otras cosas. En 2016, según la Encuesta de Hogares, 38.2 % de las personas no podían costear el precio de la vida lo que equivale a 2,493,777. Bajo el método multidimensional es el 39.4 % de las personas que vivían en pobreza, lo que equivale a 2,569,774.

FUSADES señaló, además, la necesidad de mantener las cifras actualizadas, ya que el último censo de población data de 2007.