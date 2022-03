Nuevo ministro de Ganadería y Agricultura trabajó en la administración de Antonio Saca

Enrique José Parada Rivas, quien fue nombrado como ministro de Agricultura interino esta semana, no es un rostro desconocido en esta cartera de estado.

El funcionario ha trabajado en varias unidades del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) desde hace varios periodos. Fuentes consultadas por este periódico dijeron que Parada ha trabajado en el MAG desde la administración de Antonio Saca. Entre 2007 y 2010 fue analista en la oficina de Políticas y Estrategias conocida como OPE, en el MAG, según su hoja de vida.

En el comunicado que emitió la Presidencia para anunciar su nombramiento, se indicó que Parada ha sido director del Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria y Forestal (CENTA), jefe de gabinete del MAG y director de la Oficina de Políticas y Planificación Sectorial (OPPS) de la misma secretaría.

Entre 2018 y 2019 (ya cuando Saca se encontraba detenido) fue director ejecutivo del Grupo SAMIX, una cadena radial de la familia Saca que ahora es administrada por el Consejo Nacional de Bienes (CONAB). También ha sido designado como director en diferentes autónomas —en las dos administraciones del FMLN: Mauricio Funes y Salvador Sánchez Cerén—, entre estas el Banco de Desarrollo de El Salvador (BANDESAL), el Consejo Salvadoreño de la Agroindustria Azucarera (CONSAA) y de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Rio Lempa (CEL).

Parada es el tercer ministro que asume la dirección del MAG durante la actual administración. Primero fue Pablo Anliker, quien declaró reservada toda la información referente a las compras hechas por la institución tras decretarse emergencia por la pandemia del covid-19.

Luego, David Martínez, quien el pasado lunes inició una serie de reuniones con las organizaciones de agricultores ante el alza de los insumos. "Lo importante es que hemos encontrado una sinergia entre las soluciones que ellos proponen y las que nosotros venimos trabajando como gobierno", fueron las últimas declaraciones públicas de Martínez, el lunes pasado afuera del MAG.

"No sé qué pasó con el ministro porque hace un mes estaba con lo de la especulación de los quesos (...) la situación sigue y no nos volvió a tomar una llamada. Él siempre dijo que iba a tener una comunicación abierta y le digo que no nos contestaba ni los mensajes", dijo Javier Reyes, presidente de la Asociación de Ganaderos filial San Miguel sobre la salida de Martínez.

La Asociación de Ganaderos de El Salvador lamentó en días recientes la destitución de la directora de Ganadería, Eva Díaz, y la jefa de laboratorio Margarita de Cisneros, según un comunicado.