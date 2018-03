Nuevo salario traerá más concentración de tierras: gremiales

Lee también

El incremento al salario mínimo para los trabajadores del sector agropecuario se suma a varios otros factores que merman la rentabilidad de este. Representantes de organizaciones del rubro, que asistieron ayer a una entrevista en el Canal 33, consideran que la medida, que entró en vigor el domingo, se traducirá en dificultades para los pequeños productores, lo que ocasionará una mayor concentración de tierras, así como más desempleo en la zona rural.Luis Treminio, presidente de la Asociación Cámara Salvadoreña de Pequeños y Medianos Productores Agropecuarios (CAMPO), explicó que para producir una manzana de maíz se necesita contratar a 65 jornales. Eso implica $325 en mano de obra por manzana cultivada, a lo que se agregan los gastos en insumos. El costo de producción de un quintal de maíz queda en $18.28, cuando el precio de venta en el mercado es de $11, es decir, ya se vende a pérdida.El salario mínimo en este rubro pasó de $118.20 a $200, lo que significó un aumento de $81.80, es decir, el 69.2 %. Con esta variación, Treminio afirmó que el costo de producir un quintal de maíz sube a $26.36, con lo cual la cantidad que se pierde pasa de $7.28 a $15.36. El presidente de CAMPO explicó que se producen granos básicos aunque sea a pérdida, porque es un sector de subsistencia ligado a la alimentación.Treminio agregó que el rendimiento de la agricultura en El Salvador es diferente al de sus vecinos y cuestionó que en el país no se permite el cultivo del maíz transgénico, pero sí su consumo, de hecho se importa ese tipo de grano que es más barato. Además, en otros países los gobiernos aplican políticas de subsidio, con lo cual hay más productividad.Un riesgo para este sector es que los agricultores dejen de sembrar porque no soportarán los costos y terminen vendiendo las tierras. Enfatizó que el sector de granos básicos fue afectado en los dos años anteriores por la sequía.Luis Bettaglio, presidente de la Asociación de Productores de Caña de Azúcar de El Salvador (ASPROCAÑA), dijo que podría producirse una concentración de tierras, pero que serían grandes cañeros o grandes ingenios los que comprarían las tierras, puesto que tienen más recursos para afrontar el incremento.Agregó que El Salvador tuvo una reforma agraria a diferencia de Guatemala, por lo que la estructura de tenencia de las propiedades es diferente, lo que hace más difícil que los productores recurran a una economía de escala, es decir, comprar insumos en gran cantidad o hacer fuertes inversiones en eficiencia.Bettaglio sostuvo que otra alternativa es aumentar los ingresos que reciben los cañeros tras la venta del producto a los ingenios. Actualmente estos reciben el 54.5 % de las ganancias por el azúcar y la melaza, el resto es para los ingenios; esto está regulado por la Ley de la Producción, Industrialización y Comercialización de la Agroindustria Azucarera.Sin embargo, estos porcentajes podrían cambiar cuando finalice un estudio que realiza el Consejo Salvadoreño de la Agroindustria Azucarera (CONSAA) junto a la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y la Organización Internacional del Azúcar (OIA), el estudio está previsto en la misma ley. También hay una discusión para que los ingenios distribuyan una parte de los ingresos de la venta de la energía eléctrica generada por el bagazo de la caña; no obstante no hay un acuerdo con los ingenios sobre este tema.Por otro lado, Alfonso Escobar, presidente de la Asociación de Productores de Leche de El Salvador (PROLECHE), explicó que no ha habido suficiente apoyo por parte del Estado al sector. En el caso de la ganadería, para que la actividad siga siendo rentable se tendrá que hacer recortes de mano de obra a través de la mecanización, pero esto requiere una fuerte inversión e implica despidos. Se tendría que hacer cambios tanto en actividades como el ordeño y en la siembra de alimentos para el ganado.