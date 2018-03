OMR propone reducir de 277 a 128 los días para obtener permisos de construcción

Lee también

El Organismo de Mejora Regulatoria (OMR), entidad creada en el marco del programa FOMILENIO II, propone reducir de 277 a 128 días el tiempo que demora obtener permisos de construcción en El Salvador. La tardanza en los trámites para obtener permisos ha sido una de las situaciones que los empresarios del sector de la construcción han venido señalando desde hace años como un obstáculo para la dinamización de su rubro.“El proceso para obtener un permiso de construcción es complejo. Involucra muchas regulaciones y a muchas instituciones, eso hace que el proceso en sí mismo sea tardado, que los plazos de respuesta no sean ágiles”, concluyó René Pineda, asesor para el Sistema de Mejora Regulatoria.El OMR recién finalizó la evaluación sobre el impacto regulatorio en la industria de la construcción. Como parte del trabajo se analizó el marco legal del país para obtener un permiso de construcción y sus procesos asociados, con el objetivo de buscar una simplificación de los procedimientos.En el estudio se determinó que hay más 10 leyes que regulan cómo obtener un permiso para construir, además de varios reglamentos, normas técnicas y acuerdos; nueve instituciones que intervienen de forma directa y 21 procedimientos en total.La conclusión fue que se necesitan 277 días hábiles en promedio para obtener respuesta de los distintos permisos. Este dato no incluye el tiempo que se necesita para recolectar la información y preparar los estudios de impacto ambiental.Los constructores deben de presentar más de 60 documentos de diferente tipo durante todo el proceso. “Muchas veces estos documentos son repetidos en varias instituciones”, apuntó Pineda. Por esta razón, el trabajo de la OMR una primera etapa se enfocará en la simplificación, de manera que un documento solo tenga que presentarse una vez.En el estudio se incluyen 15 recomendaciones. Según detalló Pineda, la OMR busca que las instituciones relacionadas implementen estas recomendaciones. Las entidades más señaladas por los constructores son el Ministerio de Medio Ambiente, la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) y las alcaldías.En cuanto a las tareas del Ministerio de Medio Ambiente, la OMR pide que haya más claridad de la información que debe de presentarse en los estudios de impacto ambiental. Otra recomendación de la OMR es reducir el número de permisos exigidos antes de presentar el estudio ambiental. Sobre las factibilidades de ANDA –el primer permiso que tramitan los constructores– se sugiere establecer plazos para analizar y entregarlas, es decir que de antemano se conozca cuánto se tardará la institución en dar su respuesta.Al Viceministerio de Vivienda se le ha solicitado que revise todos los requisitos que piden las instituciones para llevarlos al mínimo.Ángel Díaz, presidente de CASALCO, afirmó que el diagnóstico les ha permitido confirmar las observaciones que ellos han señalado durante años, aunque constató que el estudio detectó no solo lo que tiene que mejorar el sector público sino también el sector privado.“Tenemos que alcanzar (como constructores) mejores estándares para estudios de impacto ambiental”, dijo sobre uno de los retos para el sector que representa.