Oportunidades ha beneficiado a 3,600 jóvenes durante 15 años

Oportunidades, el programa insignia de la Fundación Gloria Kriete, ha formado a 3,600 jóvenes desde su creación en el año 2007.

El programa se enfoca en la educación, transformación digital y habilidades para el empleo de los estudiantes. Los becarios reciben esta formación en paralelo a sus estudios de tercer ciclo y bachillerato.

Ayer, se celebró la graduación de 74 jóvenes que cursaron los tres años que dura el programa en el centro Oportunidades, ubicado en San Salvador.

La semana pasada se entregaron diplomas a otros 54 beneficiarios en Santa Ana, para completar 128 jóvenes graduados quienes, además, recibieron una beca para continuar con sus estudios superiores a nivel técnico o en carreras de más duración. Esta promoción recibió su primer año des clases de manera presencial; el 2020 de forma virtual y del 2021 de manera semipresencial.

"Todos los jóvenes de la clase 2021 lograron la transición y acoplamiento a las nuevas disposiciones académicas virtuales de manera excepcional", comentó Juana Jule, directora ejecutiva de la Fundación Gloria Kriete y directora del Programa Oportunidades.

"El nivel de estrés que ustedes han vivido, el nivel de cambio que han tenido que soportar, el nivel de incertidumbre que han tenido que vivir les ha dejado una huella muy profunda. Ustedes ahorita tal vez no lo notan, pero con el tiempo se van a dar cuenta que ustedes son muy diferentes a gente que no vivió esto", les dijo el presidente de la Fundación Gloria Kriete, Roberto Kriete a los graduados.

A lo largo de estos 15 años, Oportunidades ha firmado 21 alianzas con universidades del país; entregado 1,308 becas para estudios superiores, 329 personas completaron el Programa de Certificación de Empleabilidad, mientras que 804 jóvenes realizaron pasantías o se ubicaron en una plaza fija. "Ahora que me veo puedo decir que valió la pena todo el esfuerzo. He logrado obtener una universitaria, me siento muy bendecido por tener la oportunidad de seguir estudiando", valoró Josué Aparicio, uno de los estudiantes más destacados de la promoción 2021 por sus notas.