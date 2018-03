Orden para empleados VECA de apoyar a mitin de Bukele vino de ALBA

Lee también

Exempleados de la aerolínea Vuelos Económicos Centroamericanos (VECA) denunciaron que la gerencia les pidió asistir al mitin que el alcalde de San Salvador, Nayib Bukele, organizó para enfrentarse a la Fiscalía General de la República (FGR) en febrero del año pasado. LA PRENSA GRÁFICA tuvo acceso a un correo que envió la entonces gerente de recursos humanos en el que se señala que ir a la concentración era una orden de ALBA.Uno de los exempleados señaló que la gerente de VECA era pariente de un directivo de ALBA y que la petición fue para que "cada área enviara tres o cuatro personas". Esta persona agregó que muchos de los empleados ni siquiera tenían conocimiento de a qué iban, hasta que llegaron al mitin que Bukele organizó frente a la sede de la FGR en Santa Elena. En esa ocasión, llegaron representantes del Órgano Ejecutivo y diputados titulares de la Asamblea Legislativa.LA PRENSA GRÁFICA contactó al actual gerente de recursos humanos de la empresa para consultar sobre la situación, puesto que la empresa ha sido señalada porque no pagó salarios, indemnizaciones ni prestaciones a los empleados que despidió al dejar de operar. El gerente dijo que no estaba autorizado a dar ninguna declaración."Con respecto a ese tema, si me gustaría saber quiénes se quejaron, no para confrontarlos; sino porque en realidad se solicité el apoyo a los jefes, les expliqué a lo que iban, que era una solicitud por parte de ALBA para las empresas relacionadas para apoyay a Nayib Bukele y que necesitábamos apoyo por parte del persona, pero que el apoyo se requería de forma voluntaria y que no afectara las operaciones de cada área", escribió la gerente de comunicaciones.