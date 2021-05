Pablo Anliker se despide del Ministerio de Agricultura con un video

Ex ministro y ex viceministro de Agricultura y Ganadería, Pablo Anliker. | Foto: archivo

Un mes y medio después de haber sido nombrado como viceministro de Agricultura y Ganadería, Pablo Anliker, se despidió del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), a través de un video que hizo público en su cuenta de Twitter. El viernes pasado, el Ejecutivo informó a través de sus cuentas en redes sociales que María Lilian Pacas había sido nombrada como la nueva viceministra de Agricultura.

“Hoy es mi último día aquí en el MAG entonces he aprovechado para hacer este video para decirle gracias a todas las personas que me apoyaron (…) Este no es un adiós, es un hasta pronto, decirles que siempre voy a estar pendiente de las cosas que estén sucediendo en el agro porque es algo que me apasiona y me ha apasionado siempre desde joven”, comenta en el video.

El exfuncionario también se desempeñó como ministro de Agricultura y Ganadería, puesto que mantuvo hasta el 7 de abril de 2021 cuando renunció. Ese mismo día fue nombrado como viceministro en la misma institución. Hasta el momento no se sabe si Anliker tendrá otro cargo en el Gobierno.

Anliker fue uno de los ministros más cuestionados en 2020, por el uso de recursos por la covid-19. Hasta diciembre de 2020, informó que durante la pandemia, su cartera había gastado $207 millones, $62 millones más de lo considerado.

María Lilian Pacas era directora ejecutiva del Consejo Salvadoreño del Café (CSC). Pacas de Bolaños llega en un momento en que el gobierno ha definido como una apuesta estratégica el rescate del sector cafetalero. La semana pasada, la Asamblea Legislativa aprobó un fideicomiso de $640 millones para la recuperación del sector.