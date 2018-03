Pago de la deuda fue por $889 millones

Lee también

Pagar la deuda del Estado requirió $889 millones en 2016, un incremento de $95.3 millones en comparación con 2015, según el Ministerio de Hacienda (MH). Esta cantidad es dos veces mayor que el monto de inversión extranjera que recibe el país y $200 millones mayor a lo que el Gobierno dedicó a la salud pública para el mismo año.Estos $889 millones ya incluyen las cuotas por intereses y las de capital. Es igual a cualquier tarjeta de crédito, donde los usuarios pagan las dos cosas. La diferencia es que el Ministerio de Hacienda (MH) ocupa fondos públicos –impuestos de los contribuyentes– para cancelar estas cuotas.De acuerdo con el Informe de Gestión Financiera de 2016, $597.3 millones son por abono a intereses y $291.7 millones por el capital. En 2015, el pago de la deuda fue $793.7 millones.Quienes más prestan al Gobierno son los inversionistas, que tienen aproximadamente la mitad de la deuda. Estos son los compromisos más caros. Luego están los organismos y países amigos, que prestan dinero para proyectos de desarrollo y tienen condiciones más flexibles.Durante 2016, Hacienda enfrentó una situación crítica para cumplir sus compromisos y llegó a depender tanto de la deuda de corto plazo, que necesitó captar $1,305 millones en ese período.La mayor parte de este dinero no se quedó en una sola cuenta del fisco, sino que más bien se usó de inmediato para otras obligaciones para las cuales no tenía financiamiento el Gobierno.Datos de la Bolsa de Valores de El Salvador (BVES), que son oficiales, muestran que el Gobierno sigue pagando un financiamiento caro. Las operaciones de febrero para obtener fondos a través de la deuda de corto plazo cerraron con una tasa de 6.7 %, cuando venía de tasas de 3 % a 5 % en 2014. Al final, esto se convertirá en mayores cuotas a cancelar.En cuanto a otros gastos respaldados con fondos públicos, el Informe de Gestión Financiera a 2016 muestra que el Estado tomó $21.6 millones para viajes y viáticos de sus funcionarios. Otros $197.2 millones se fueron para estudios, consultorías e investigaciones. Además, la adquisición de bienes de uso (no incluye servicios básicos, como luz y energía) costó $488.15 millones. En tanto, los servicios generales y arrendamientos (por ejemplo, limpieza de oficinas, alquiler de oficinas y otros) costaron $364.7 millones.Los partidos políticos y los cooperantes están a la espera de que el Ejecutivo entregue su propuesta para un programa de ahorro, o austeridad, en el gasto público vía decreto.