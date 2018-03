País debe cumplir con las nuevas exigencias de la OMC

Lee también

La Comisión Intergremial para la Facilitación del Comercio (CIFACIL) recordó ayer que el país es firmante del Acuerdo sobre la Facilitación del Comercio de la Organización Mundial del Comercio (OMC).El instrumento fue ratificado hace un año por la Asamblea Legislativa.El acuerdo obliga al país a cumplir 150 medidas que involucran a las aduanas, el Ministerio de Agricultura, Migración, la ventanilla única del Banco Central de Reserva (BCR), entre otras instituciones.Estas disposiciones van desde la forma en que deben hacerse las publicaciones, la entrada en vigor de las resoluciones, los procedimientos de revisiones, controles, las inspecciones, pruebas, disciplinas en materia de derechos y cargas, sanciones, el proceso de levante y despacho de las mercancías hasta la creación de un comité nacional de facilitación público-privado que supervise el cumplimiento del acuerdo.“Esperamos que con esta nueva comisión nacional de facilitación de comercio, que por ley debe cumplir ciertos compromisos internacionales, ahora sí se dé esta ejecución. Esperamos ver resultados pronto, no vamos a partir de cero”, valoró la presidenta ejecutiva de CIFACIL, Carmen Aída de Meardi.Mencionó que solo faltan “dos o tres países” que aprueben el acuerdo para que sea una ley internacional, lo que significa que si el país no cumple, puede ser objeto de demandas ante la OMC de cualquier parte que se sienta que no se está dando cumplimiento a estos acuerdos de facilitación del comercio.La vocera de la intergremial subrayó que hay apoyo de funcionarios como el vicepresidente de la República, Óscar Ortiz, o la viceministra de Economía, Luz Estrella Rodríguez, pero cuando “se entra en otras instituciones, no se siente el mismo apoyo ni prioridad”.“Se ha sostenido una cantidad de reuniones en estos tres años con diferentes resultados, pero el problema es que hay muchos resultados”, apuntó Mario Magaña, de la Cámara de Comercio.