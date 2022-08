País podría perder $5,000 millones del PIB en 7 años

Los economistas deben hacer notar aquello que no se ve a simple vista, enfatizó ayer el investigador de estudios económicos de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES), José Andrés Oliva, durante su ponencia en el XI Jornada de Reflexión Económica organizada por la Universidad Centroamericana (UCA).

Uno de esos datos que no se ven a simple vista, detalló, es que las pérdidas económicas irrecuperables de El Salvador podrían ascender hasta $5,000 millones en siete años, a raíz de la crisis por la pandemia de covid-19.

"Lo que ha pasado con la pandemia no lo realizamos y es un choque económico de valor y de producción muy fuerte. Van a pasar años antes de que nos recuperemos", afirmó el economista. La causa es la tasa de crecimiento del país, que lleva años rondando el 2.5%.

No basta con tener una tasa de crecimiento del 2.5%, explicó, porque el país lleva tantos años con ese mismo valor que termina siendo insuficiente, en lugar de ser una cifra alta y sostenida, y es esa la razón por la que al final termina siendo denominada como una "tasa trampa", es decir, de bajo crecimiento.

Un proceso exitoso de crecimiento económico debe mantener por décadas una tasa sostenida de crecimiento, pero para medirla es necesario hacer distintos análisis, como el de los precios del valor adquisitivo o del PIB per cápita, más aún en medio de un contexto de crisis como la pandemia o como el conflicto armado que sufrió el país hace tres décadas y del cual la economía no se termina de recuperar, señaló Oliva.

"Hay que saber medir los impactos y para ello, dicen los libros, hay que construir escenarios como que no hubiera existido algo. En las ciencias sociales, lo que hay que construir es un escenario alternativo, sin la guerra (conflicto armado) para comparar el escenario sin la guerra y con la guerra. ¿Cómo hubiera sido el PIB per cápita, si no hubiera existido la guerra? La conclusión es que estamos un 10 % abajo, aún ahora, aunque este dato es de 2018", expuso.

"Entonces, la guerra todavía nos influye, todavía nos provoca una sensación de estar rezagados y eso se nota. Se tarda años el recuperarse de una crisis. ¿Qué pasa, entonces con el covid? Nuevamente: ¿Cuál es el escenario que no vemos?", cuestionó previo a advertir de la millonaria pérdida.

"Me parece que los economistas debemos intentar hacer notar eso que no se alcanza a ver a simple vista. La caída del PIB es del -8 % y decir que cayó el -8 % no es suficiente. Si volvemos al patrón de bajo crecimiento, de 2.5 % , vamos a perder 7 años y eso es, más o menos, $5,000 millones", afirmó.