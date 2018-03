Pan-American Life crece al 11 % con una estrategia de inclusión

Pan-American Life, una aseguradora que cumplió 90 años de operar en El Salvador, ha mantenido un crecimiento del 11 % cuando el sector solo creció 1 % en 2017, según datos de la Asociación Salvadoreña de Empresas de Seguros (ASES). La estrategia de la empresa ha sido apostarle al mercadeo masivo de pólizas, que lo hace a través de alianzas con otras comercializadoras, como tiendas por departamentos o financieras, para vender pólizas de bajo costo.

Robert DiCianni, presidente del grupo internacional que tiene 100 años, explicó que la estrategia también es una visión de inclusión financiera. “No solo porque una persona no tiene un patrimonio no significa que no necesite protección”, dijo.

La empresa se originó en Estados Unidos, pero desde sus inicios estuvo anclada en Centroamérica, ya que inició para asegurar a trabajadores de la United Fruit Company. “Aunque las personas hablen de Latinoamérica o Centroamérica, cada país es un mercado muy diferente”, agregó DiCianni.

Detalló que en Costa Rica mantienen un alto crecimiento, y que empezaron a operar hasta 2010, porque el sector solía estar bajo un monopolio estatal. Mientras que en El Salvador, el crecimiento se ha centrado en desarrollar productos para todos los estratos, incluyendo de bajo costo.

María Teresa de Bolaños, gerente general de la empresa, añadió que tienen una meta de crecimiento del 11.6 % para este año y que en 2017 alcanzaron los $36 millones en primas. Actualmente hay 160,000 asegurados en el país y son la segunda firma en el sector de salud.

La baja penetración que hay en muchos países de Latinoamérica ha sido la oportunidad para la empresa de dejar de enfocarse solo en el estrato más alto de la población, que tradicionalmente son quienes han comprado seguros, y pasar a “la base de la pirámide”, con precios que van desde los $2. La idea es quitar el mito de que un seguro tiene que ser algo caro.

Pan-American Life se enfoca exclusivamente en el segmento de personas. Con lo cual no sufrirán el mismo impacto que otras aseguradoras por los desastres naturales y el costo del reaseguro, aunque sí cuenta con este servicio. La empresa está en su segundo año de un plan de cinco de crecimiento agresivo.

En Estados Unidos un nicho en el que está creciendo es el mercado hispano. DiCianni agregó que están preparando nuevos productos de seguro de bajo costo adelantándose a los cambios que el Gobierno de ese país pueda hacer al Obamacare.