Panificadores piden medidas para paliar el alza en los insumos

La Mesa Nacional de Panificadores Artesanales de El Salvador (MENAPAES) pidió una vez más al Ministerio de Economía (MINEC) investigue los incrementos en los insumos para la elaboración del pan, como las harinas y manteca.

"Necesitamos que el MINEC revise los precios regionales e internacionales de harinas y trigo, y la Defensoría del Consumidor a los distribuidores, para definir si las empresas están manipulando los precios", manifestó Oswaldo Portillo, delegado de MENAPAES.

Según Portillo los incrementos se están dando desde enero del año pasado. "Estamos pidiendo al Ejecutivo que reaccione y tome cartas en el asunto porque el pan es esencial en la canasta básica. Desde el año pasado venimos señalando que los precios aumentaron hasta en un 50 %", dijo. A la vez, indicó que en septiembre, hicieron la misma solicitud a la cartera económica pero siguen sin obtener una respuesta.

"Todo el sector panificador ya no puede seguir operando porque ha caído en pérdidas; sino se hace nada por ayudarle al gremio y bajar los precios, vamos a tener que subirle el precio al pan o dar menos por una cora para sacar los costos de producción", expuso.

MENAPAES indicó que la harina fuerte de 50 libras ha aumentado más del 35 %, al pasar de $14.25 a $19.23 en algunas zonas del país. La harina semi fuerte ha tenido un alza superior al 41 %, al pasar de $13.25 a $18.68.

La manteca y la sal son los insumos que más incremento presentaban hasta enero. La arroba de sal ha subido un 100 % al pasar de $2 a $4, mientras que la caja de manteca vegetal de 50 libras ha subido 130 %, tras pasar de $20 a $46. Otros insumos en alza son los empaques plásticos y cartón corrugado.

"La manteca es importada de Centroamérica y no es posible que suba más del 100 % y que la Defensoría del Consumidor no reaccione (…) En un principio nos dijeron las empresas que eran por los fletes que habían incrementado los precios y que no habían contenedores. Nos reunimos con los molinos y nos dijeron que es por la especulación por la guerra entre Rusia y Ucrania, por eso pedimos una revisión para que las empresas nos puedan dar una razón certera de porqué han subido los precios", indicó Portillo.

"El gas propano y gasolinas también han subido. Tenemos datos de compañeros que ya dejaron de operar porque ya no es rentable’, agregó. La gremial también solicitó la instalación de una mesa de trabajo con el Gobierno para buscar alternativas y el diseño de mecanismos de financiamiento para la importación directa de insumos por parte de MENAPAES.