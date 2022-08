Paquetes agrícolas llegan tarde a oriente

Miembros de la Asociación Nacional de Trabajadores Agropecuarios (ANTA) de Morazán y La Unión consideraron tardía la entrega de paquetes agrícolas, ya que por pertenecer al corredor seco deben sembrar antes que finalice agosto, afirmaron.

"Si lo dan antes del 20 todavía están a tiempo porque el maíz híbrido se siembra hasta el 20 o 24 de agosto de ahí para allá es de sembrar maíz criollo. La mayoría siembra solo una cosecha la de agosto, todavía se puede pero con riesgo porque yo llevo cuenta que el invierno comenzó el 19 de abril y los seis meses los cumpliría el 20 de octubre, y recuerde que esta zona es parte del corredor seco y es riesgoso sembrar muy tarde", consideró Ascensión Cruz, miembro del ANTA.

Francisco Benítez, presidente de ANTA, Morazán, expuso que esta situación no se daba en los gobiernos anteriores y que recibían el paquete a junio lo más tarde. "Ahorita ya casi vamos de entrada a septiembre y no se ha recibido el paquete... La gente de oriente no se ha atenido a ese paquete, se ha rebuscado para la semilla y para comprar el abonito, del paquete lo único que se puede rescatar todavía es el abono y el veneno, si lo entregaran en esta semana pero ya la semilla no serviría porque es muy tarde para sembrarla. Aquí se está sacando una cosecha no más por el invierno", sumó.

Según el ministro de Agricultura y Ganadería, Enrique Parada, a la fecha han entregado más de 500,000 paquetes y esta semana iniciarán a entregarlos en La Unión y Morazán.

Parada indicó que este año tiene previsto 600,000 paquetes agrícolas, 200,000 más de los previstos, "a fin de lograr una cosecha histórica", esto para "garantizar la disponibilidad de alimentos, a través de la producción local de todo el maíz para el consumo humano".

La Asociación Cámara Salvadoreña de Pequeños Y Medianos Productores Agropecuarios (CAMPO) calcula que el paquete agrícola ayuda al 5 % el costo general de la producción y no resuelve el problema de los agricultores nacionales.