Parte a EUA el primer grupo que obtuvo visa de trabajo

El primer contingente de salvadoreños que obtuvo una visa de trabajo con el programa que el Ministerio de Trabajo estuvo gestionando con empresas de Estados Unidos en el último semestre partirá este jueves.

Según confirmó dicha cartera estatal, el grupo está compuesto por 50 trabajadores, quienes realizarán labores de jardinería. La prueba piloto del programa se desarrollará este mes, de acuerdo con el ministro del ramo, Rolando Castro. Entre 150 y 200 trabajadores en total formarán parte de la misma.

"Estamos haciendo revisiones con las empresas. Lo fuerte va a ser de enero en adelante", comentó Castro. El funcionario dijo que con la iniciativa se podrían obtener "miles de visas de trabajo" por lo que es importante la coordinación de tres actores: las empresas en Estados Unidos, el banco de datos que posee el ministerio y la embajada de Estados Unidos.

Los trabajadores viajarán a Misisipi, donde está ubicada una de las sedes de la empresa empleadora con la que se negoció en Arizona. Los trabajadores permanecerán allá entre tres meses y medio y cuatro meses, y luego retornarán a El Salvador.

Según Trabajo, localmente, algunos de ellos ganaban $18 o $36 semanales. El salario promedio semanal que ganarán en el país del norte será de $500.

El acuerdo que ha gestionado el Gobierno salvadoreño con Estados Unidos es para obtener la visa H-2A, que serviría para que nacionales se desempeñen en labores de jardinería. Este se podría ampliar al sector de la construcción, según ha declarado Castro.

El programa H-2A permite que empleadores o agentes estadounidenses, que cumplen con requisitos reglamentarios específicos, lleven ciudadanos extranjeros a los Estados Unidos con el propósito de llenar puestos de empleos temporales en la agricultura, de acuerdo con el portal del Departamento de Seguridad Nacional de ese país.

En los meses anteriores, Castro firmó dos cartas de entendimiento: una con Tony Rivera y César Chávez, ambos integrantes de la Cámara de Representantes, y otra con Douglas Nicholls, alcalde de la ciudad de Yuma, Arizona. Ambos acuerdos hablan sobre oportunidades económicas.

En el caso del suscrito con Nicholls, se lee que "la fuerza laboral de Estados Unidos no puede cumplir con la demanda de 50,000 personas por día para nuestra cosecha de invierno", por lo que la industria de Yuma ha confiado "en el trabajo extranjero por muchos años; a fin de tener fuerza laboral que conozca y tenga la capacidad de trabajar en el cultivo de frutas y vegetales".

"Creo que es de interés de las partes, formar una fuerte relación entre la República de El Salvador y la industria agrícola de Yuma a través de la visa H-2A", subraya dicho acuerdo.

El proceso de precalificación se realizó a través de una plataforma digital que habilitó el Ministerio de Trabajo hace unas semanas. Según datos de la cartera, unos 5,000 salvadoreños habían precalificado hasta octubre.

Entre algunos de los requisitos que fijó Trabajo para que los salvadoreños accedieran al programa estaban: no tener antecedentes penales, no tener vínculos con grupos criminales, no haber sido deportado de Estados Unidos, tener entre 18 y 56 años, y demostrar su arraigo en el país. El Gobierno de El Salvador también gestiona un programa de visas de trabajo con Canadá.