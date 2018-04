Peligra entrega y producción de semilla mejorada

El programa estatal de paquetes agrícolas del que depende el sector de granos básicos está en riesgo. La semilla mejorada de maíz para este año ya está siendo preparada, pero podría perderse o quedar en las bodegas porque un grupo de veteranos de guerra se ha tomado la zona. También hay riesgo de que se destruya el material genético para la semilla de 2019.

MAG no ha licitado semilla de frijol por falta de recursos

En el caso de la semilla mejorada de frijol, además del problema que podrían ocasionar los veteranos, están los desencuentros entre el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y los proveedores por el atraso de alrededor de un año en la compra.

“Se está poniendo en riesgo la entrega de los paquetes agrícolas para 2018 (...) el riesgo es que no podamos tener acceso a la planta de tratamiento; también está en riesgo la producción de la semilla básica para el paquete 2019”.

Rafael Alemán, director ejecutivo del CENTA

El primero de los problemas surgió cuando el pasado 11 de marzo un grupo de veteranos se tomó 140 manzanas de tierra en la zona conocida como Las 200, en Zapotitán, que es donde el Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria (CENTA) tiene los híbridos de las semillas de maíz, que después las cooperativas utilizan para cosechar la semilla mejorada. El Estado compra estas semillas y se las da a pequeños productores.

MAG defiende cobro de almacenaje de semillas

De acuerdo con Rafael Alemán, director del CENTA, son 200,000 empleos en riesgo si se pierde la fuente de semilla mejorada. Además, en riesgo más inmediato están 120 empleados del CENTA cuyo salario se financia de la venta a las cooperativas.

Alemán denunció que ha acudido a las autoridades, pero la Policía le dijo que necesitaba una orden para proceder al desalojo; y en el caso de la Fiscalía, interpusieron una demanda, pero aún no ha progresado. Agregó que los veteranos construyen champas sobre los cultivos.

“Hemos seguido todos los pasos que se han hecho todos los años, pero se supone que a los tres meses nos tienen que pagar y yo entregué el 3 de marzo de 2017, tengo más de un año de haber entregado y ni siquiera nos han llamado”.

Roberto Giralt, productor de semilla mejorada de frijol

LA PRENSA GRÁFICA habló con los veteranos que se han tomado la tierra. Juan Ignacio, que participó en la guerrilla, y Daniel Antonio Cortez, que estuvo en el ejército, afirman que tienen derecho a la tierra porque el Estado nunca les resolvió con una pensión suficiente (ver nota aparte).

Los parentales de maíz no es lo único que está en riesgo. En Las 200 se encuentran la Unidad Técnica de Semillas y las bodegas frías. El paquete agrícola incluye maíz, insumos y frijol. El maíz de entrega más próxima ya está siendo preparado, el MAG ya licitó y compró a las cooperativas.

No obstante, en las bodegas frías siguen almacenados alrededor de 35,000 quintales de frijoles desde hace un año. Esto tiene que mantenerse a 10 grados, si no, pierde el nivel de germinación. Un riesgo que ve el CENTA es que los veteranos vayan a desconectar las bodegas, mientras que los proveedores temen, incluso, que vayan a dañar el producto.

El frijol guardado, cuya producción cuesta $85 por quintal porque se selecciona a mano, uno por uno, no ha sido pagado a los productores, en su mayoría del Zapotitán, desde hace un año.

“Yo soy lisiado de guerra, es injusto que nos dan una pensión de $180, ¿cómo va a sobrevivir uno?”

Daniel Cortez, veterano de guerra

De hecho se debió haber entregado en 2017, pero el MAG entregó ahí la cosecha de 2016. Al estar guardada la semilla, los productores están obligados a pagar $0.98 por quintal al mes.

Roberto Giralt, vocero de varias asociaciones de productores y regantes de la zona, señaló que uno de los temores es que la ganancia que tendría que dejar la venta al MAG, cuando finalmente este haga la compra, se pierda por pagar más de un año de almacenamiento. En total son 75,000 empleos en riesgo, sostuvo.

Alemán dijo que es consciente del problema, pero que la ley establece el cobro.

En estos días ya los productores están cosechando y clasificando la semilla mejorada de frijol. Alemán dijo que el CENTA no la recibirá en sus bodegas hasta que se haya realizado la compra para no profundizar el problema por los pagos de almacenaje.

Giralt agregó que tampoco los productores quieren entregar, aunque al final no hay opción, porque no pueden exportar, y el único cliente es el Gobierno. La cosecha corre el riesgo de ser más baja porque, sobre todo, los pequeños ya no sembraron frijol e incluso algunos han caído en mora y en embargos.

El titular del MAG, Orestes Ortez, aseguró que no ha hecho la compra de frijol para este año por falta de fondos y que acudirá a la Asamblea Legislativa para pedir un refuerzo. De hecho, en el actual presupuesto se recortaron fondos para los paquetes agrícolas.

140 Manzanas se han tomado los veteranos de guerra donde están las plantas de maíz resistentes y las bodegas de almacenamiento de semilla mejorada.

35 Mil quintales de semilla de frijol llevan un año almacenados en el CENTA, que no concreta la compra. Varios no lograron volver a sembrar este año por falta de fondos.

200mil empleos en las cooperativas de semilla mejorada están en riesgo según el CENTA. en el caso del frijol, son 75 mil empleos afectados directamente.