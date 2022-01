Pensión básica universal no ha sido entregada a 58 % de beneficiados

Los adultos mayores, especialmente en las zonas rurales, son uno de los grupos poblacionales expuestos a mayor vulnerabilidad en El Salvador. Con el objetivo de ayudarles a disminuir esa vulnerabilidad económica es que se creó la Pensión Básica Universal (PBU) en el año 2009 como un componente del programa gubernamental denominado Nuestros Mayores Derechos, que consiste en una transferencia de $50 mensuales a personas de 70 años y más de edad que cumplan con los criterios de elegibilidad y priorización vigentes.

El programa es ejecutado por el Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local (FISDL, que recientemente fue absorbido por la nueva Dirección General de Obras Municipales) y otorga a las personas que no cuentan con una pensión propia o heredada, residentes en los municipios priorizados por nivel de pobreza.

Sin embargo, esta ayuda económica ya no está llegando a todos los beneficiarios. Según datos obtenidos mediante la Oficina de Información y Respuesta (OIR) del FISDL, el presupuesto de la PBU para 2021 era de $27.3 millones (incluyendo la transferencia y otros gastos).

Al ser consultados sobre qué meses del año se ha pagado la PBU respondieron escuetamente que "al 42.2 % de los municipios se les ha pagado el primer cuatrimestre del año".

Esto quiere decir que al restante casi 58 % de los 124 municipios en los que se entrega la pensión, a 37,500 personas mayores, no se ha trasladado nada.

Impacto. La falta de transferencia de los fondos tiene un impacto en la calidad de vida de los adultos mayores.

La mayoría de estos lugares son del área rural y se encuentran en niveles de pobreza a extrema como Guaymango, Jujutla, Tacuba (todos en el departamento de Ahuachapán), Arcatao, Las Vueltas, Potonico, San Antonio Los Ranchos (Chalatenango), Lilisque, Yucuaiquín (La Unión), Arambala, Joateca, Guatajiagua, Torola (Morazán), Caluco, Nahuizalco y Santa Isabel Ishuatán (Sonsonate).

Carlos Montes, coordinador del Comité Unidos para el Desarrollo Integral de Personas con discapacidad del CESTA, confirma que varios líderes comunales de Ahuachapán y Suchitoto relatan que "en este Gobierno no se ha recibido ayuda económica que había sido entregada de manera muy puntual".

"Esta situación afecta la calidad de vida como menor acceso a alimentación sana. Las personas mayores y con discapacidad no han sido grupos bien atendidos y visibilizados en las políticas públicas, aunque se ha avanzado por la capacidad organizativa", dice Montes.

El FISDL no dio detalles de porqué no se ha pagado el dinero a pesar que en el Informe de Transferencia de Pensiones a Adultos Mayores (del sitio de Transparencia Fiscal del Ministerio de Hacienda) aparecen programados con modificación $19.6 millones (les restaron $2.7 millones), de los cuales ya se han devengado $18.9 millones.

Implicaciones

A juicio de los analistas consultados, esta situación implica serios problemas para los adultos mayores en el programa y para las finanzas públicas.

Tatiana Marroquín, analista económica, considera que las estadísticas de transparencia en ejecución del Presupuesto General de la Nación ya no están dando información que pueda contrastarse con la realidad sobre lo devengado.

Por ejemplo, en 2020 que no entregaron casi nada del Fondo para el Desarrollo Económico y Social de los Municipios (FODES) a las alcaldías, pero aparecía como devengado.

Además, afirma que cuando los gobiernos tienen problemas financieros y fiscales, van a priorizar el gasto porque no tiene los ingresos suficientes para cubrirlos y ejecuta aquellas cosas que le parecen inmediatas.

En el caso de El Salvador, el tema de salarios, bienes y servicios y algunas transferencias han sigo prioridad, pero han dejado de cumplir otras partidas como inversión en infraestructura, FODES y la pensión básica.

"Esta es una muestra que El Salvador ya está en los primeros impagos de compromisos con poblaciones vulnerables y es una muestra que la crisis financiera ya se está observando. No hay que esperar que el impago sea con inversionistas extranjeros sino que hay que valorar las finanzas públicas en función de los intereses de la nación", señala Marroquín.

La PBU forma parte del régimen no contributivo y se ha ido extendiendo poco a poco a personas en condición de pobreza, aunque todavía tiene un corto alcance. Se estima que las 37,500 que reciben este apoyo periódico equivalen al 4.6 % de la población adulta mayor en El Salvador, lo cual es relativamente bajo al compararse con programas en Colombia que tienen una cobertura del 21.4 % o México del 55.7 %, Bolivia con 97 % o Paraguay con 40 %.

Entrega. Según el FISDL, son 37,500 personas adultos mayores las que reciben mensualmente una ayuda de $50.

No obstante, Carlos Argueta, economista de FUNDAUNGO, apunta que si se compara con la cantidad de adultos mayores que cuentan con una pensión por vejez que actualmente asciende a 116,480 (según datos de la Superintendencia del Sistema Financiero) es decir que una cuarta parte corresponde a la población que recibe la PBU, lo que refleja la importancia del programa y la poca capacidad del sistema de pensiones para ofrecer protección en al vejez salvadoreña.

En su momento, el Gobierno estimó que se debían atender alrededor de 100,898 personas adultas mayores en los 262 municipios, pero dicha cifra está muy lejos de alcanzarse, pues desde 2018 ha crecido solamente 9 %.

Además, hay que tomar en cuenta que el monto de $50 no se ha actualizado desde comienzos del programa, a tal punto que la línea de pobreza extrema en El Salvador para este año (medida por el costo per cápita de la canasta básica urbana) ascendía a $57, es decir que no cubre las necesidades mínimas de alimentación.

"La falta de transferencia (de la PBU) a estas personas es alarmante debido a que, en muchos casos es el único ingreso estable que reciben mensualmente", señala Argueta.

Mientras tanto, los adultos mayores deberán seguir a la espera de la ayuda.