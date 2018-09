Pequeñas empresas, más abiertas a usar los servicios en la nube

Las pequeñas empresas son las que más han aprovechado los servicios disponibles a través de la nube, según manifestó Wálter García, gerente de marketing corporativo de Claro El Salvador.

"Todas las empresas están haciendo uso de la nube, pero, si vemos el volumen que tenemos, son (más) las pequeñas empresas por la cantidad de empresas y emprendedores (que hay)", dijo García.

La nube o "cloud computing" es un conjunto de soluciones almacenadas en centros de datos y que están disponibles en diferentes servicios. Claro El Salvador ofrece estos servicios desde hace dos años en el país, en cuatro pilares: colaboración, seguridad, presencia web e infraestructura.

Cada uno de estos tiene productos específicos. Algunas de las posibilidades son las conferencias en línea, en donde se pueden compartir archivos y guardarlos en la nube. En El Salvador, los productos más demandados son el Office 365 y el respaldo de información empresarial en línea, indicó García

Gadi Peled, desarrollador de servicios de valor agregado para Claro Cloud de Latinoamérica, explicó que Office 365 facilita a las empresas, ya sean grandes o pequeñas, las herramientas de gestión informática, desde su correo electrónico, licencias para programas como Excel, sistemas en la nube para desarrollar procesos de trabajo, las comunicaciones por medio de un sitio web, entre otros.

El sector que más está haciendo uso de servicios en la nube es el del comercio, según apuntó García. Muchos emprendedores pueden tener sus tiendas en línea, vender, cobrar y entregar el producto, ejemplificó García. El ejecutivo mencionó que una de las ventajas de los servicios en la nube es que estos se adaptan a las necesidades de las empresas, por lo que estas pueden partir de lo básico y gastar únicamente lo que necesiten.

"La idea es que los empresarios, la micro y pequeña empresa no necesiten invertir nada más que las necesidades reales que tengan en el momento. Eso no solo facilita a nivel monetario, sino que facilita también estar seguro de que mañana, cuando necesitará un poquito más, Claro adicionará el excedente, no voy a necesitar comprar otro servidor", agregó Peled. El desarrollador expresó que hoy en día todo el mundo está migrando a la nube, por lo que la decisión es "nada más con quién voy a migrar y cuándo". De esta manera, muchas empresas ahorran en el rubro de tecnología.