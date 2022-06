Pérdidas para El Salvador por caída del bitcóin representarían un 0.5 % del Presupuesto General, según ministro Zelaya

El ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, aseguró que los bitcoines que han sido comprados por el Gobierno salvadoreño no tienen pérdidas hasta el momento porque estos no han sido puestos a la venta, a excepción de los que fueron vendidos para obtener fondos y utilizarlos en la construcción de la clínica veterinaria Chivo Pets.

“Cuando me dicen que el riesgo fiscal de El Salvador se incrementó por la supuesta pérdida, porque la pérdida no existe, eso hay que aclararlo. La pérdida se generaría si nosotros las vendemos, al igual que se generaría una ganancia si nosotros las vendemos cuando el precio sube”, declaró el ministro en la entrevista Frente a Frente.

Desde el pasado lunes se registró una de las mayores caídas de la criptomoneda, con lo cual se alcanzaron valores mínimos desde diciembre de 2020. Este miércoles, el bitcóin ha oscilado entre los $20 mil y $21 mil.

La caída en el valor de la criptomoneda, aunque estas no hayan sido vendidas aún, representaría pérdidas para el Gobierno salvadoreños de entre $40 a $50 millones de fondos públicos. Zelaya desestimó la situación al asegurar que esto representaría un 0.5 % de los fondos del Presupuesto General de la Nación.

“Eso sería un 0.5 % del Presupuesto General de la Nación. Si lo comparamos, es lo que se robó Funes, que fueron $351 millones, es 10 veces más que los $40 millones que los que hacen alarde estos supuestos analistas, pero nadie dice de los $301 millones de Saca como riesgo fiscal. Nadie dice de lo que se robaron en El Chaparral, que fueron casi $500 millones, que es 11 veces supuestamente lo que hemos perdido”, comparó Zelaya ante los cuestionamientos de pérdidas en el valor de la criptomoneda.

Además, ante la caída del bitcóin, las proyecciones y percepciones de riesgo para El Salvador han incrementado en los últimos meses, afectando la certidumbre en las finanzas públicas salvadoreñas. Sin embargo, Zelaya defiende que los beneficios por la adopción de la criptomoneda han impactado en la visión que se tiene desde fuera sobre el país.

Para realizar un comparativo de cómo el valor de las cerca de 2,300 que posee el Gobierno no se han visto afectadas porque no han salido a la venta, Zelaya mencionó la forma en la que se obtuvo financiamiento para la clínica Chivo Pets. “Para hacer Chivo Pets y sacar los 4 millones de ganancia, tuvimos que vender algunas monedas (...) tuvimos que vender para obtener las ganancias necesarias, si no el flujo no existiera. Con las pérdidas o cuando el precio está a la baja, sería 'hay que ser muy tonto' como para irlas a vender en este momento”, detalló.

Aunque la población salvadoreña, en los distintos estudios de opinión recientes realizados en el país, han señalado que no ha visto beneficios por el uso del bitcóin como tal, Zelaya defiende que con la habilitación de la Chivo Wallet se proporcionó acceso a servicios financieros al 70 % de la población.

“Pero nadie sale a hablar de esos aspectos, ¿por qué? porque hay un análisis parcializado de la situación y la situación de El Salvador es una en la que muchos han venido a criticarlo porque nosotros optamos por una innovación financiera que está tal vez o algunos ven que está en contra del sistema financiero tradicional, pero nosotros lo vemos como un paso de transición”, valoró el ministro Zelaya.