Persisten retrasos en las aduanas de Centroamérica

La Comisión Intergremial para la Facilitación del Comercio (CIFACIL) reportó que los problemas de conexión entre las aduanas de Centroamérica, ventanillas únicas y servidores de la Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA) continuaban ayer, lo que pone en riesgo el comercio a escala regional.

La Cámara de Comercio también comunicó que las fallas persistían. Los problemas iniciaron a partir de la implementación de la Declaración Única Centroamericana (DUCA) el pasado 7 de mayo, para lo cual se requirió interconectar los sistemas de las aduanas regionales con los de SIECA. La DUCA sustituye documentos como el Formulario Aduanero Único Centroamericano (FAUCA), entre otros.

"A nivel regional el sistema es inestable y hay problemas aún con los tránsitos internacionales, es decir, la emisión de la DUCA-T. Esta DUCA no la emite el exportador o importador sino que la empresa de transporte. Con la contingencia regional el transportista debe irse a la frontera, y como en ocasiones no puede llenarlo, se va a oficinas de trámites y nos han dicho que cobran hasta $48 por la elaboración del mismo", ejemplificó Carmen Aída de Meardi, presidenta ejecutiva de CIFACIL.

El director de Aduanas, Armando Flores, aceptó que la situación "ha seguido calientita", en referencia a que la situación no se ha normalizado.

A raíz de las fallas, la Dirección General de Aduanas (DGA) implementó un plan de contingencia. La SIECA anunció la misma medida ante las quejas del sector privado por las fallas en la implementación de la DUCA. Según CIFACIL, los fallos complicaron todo el comercio regional. "La contingencia regional se está aplicando con criterios diferentes y si le sumamos la inestabilidad del sistema, la poca comunicación entre las autoridades involucradas para resolver problemas puntuales y solucionarlos con rapidez y las adaptaciones para ir corrigiendo los errores que se van presentando, todavía nos esperan semanas para que se normalice el proceso", lamentó De Meardi.

Hasta ayer, desde El Salvador se habían procesado más de 6,300 declaraciones del tipo DUCA-T (tránsito de mercancías), según datos de la DGA.

"Las empresas pierden tiempo porque no se generan con rapidez los documentos. Por eso, aunque me digan los reportes que se han emitido tal o cual cantidad de DUCA, el punto es que se demora mucho y no es eficiente su transmisión", agregó la representante de CIFACIL. Ayer, la SIECA informó que el plan de contingencia por la implementación de la DUCA se extiende hasta el próximo 20 de mayo.

Según el sector empresarial, las pérdidas para el comercio son millonarias. El transporte de carga, representado en ASTIC, advirtió con un paro si los problemas persisten.