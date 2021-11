Personal de OneLink es reconocido a nivel mundial

El PMO Global Alliance destaca por ser la comunidad internacional más grande y prestigiosa de oficinas de gestión de proyectos y profesionales, que aglutina a miembros activos de más de cien países.

Una de sus actividades más sobresalientes son los PMO Global Awards, los cuales galardonan a las mejores oficinas de las cuatro regiones principales del mundo: África, Asia-Pacífico, Europa y las Américas.

En la última edición, el talento se impuso al punto de posicionar la PMO de OneLink en el top tres de la categoría más importante de la competencia: “The Best PMO In The World”.

Formato del certamen

En la primera fase participan más de 400 empresas de 120 países pertenecientes al gremio de la PMO Global Alliance. Esta etapa contiene empresas de todos los rubros del mercado como: Embraer, Virgin Atlantic, Millicom, Nestlé, entre otras.

Cada postulante debe enviar un caso de negocios, el cual es evaluado por la comunidad de expertos globales. Después de un minucioso análisis, con más de 120 criterios de evaluación, sólo entran a la siguiente fase 40 oficinas.

“Estoy convencido que el talento humano salvadoreño es altamente competitivo, y tiene mucho que aportar a la comunidad mundial de profesionales en la administración de proyectos”, Luis Guardado, director regional para América de PMO y Desarrollo de Negocios.

En este año, la PMO de OneLink, sede en El Salvador, no solo fue una de las 40 oficinas que entraron a la segunda fase, sino que fue seleccionada como la mejor oficina de proyectos de todo el continente americano.

El premio regional abrió el camino para que OneLink compitiera entre las cinco mejores oficinas de todo el mundo. En esa final el país se posicionó en el top 3. Este galardón reconoció a la PMO de OneLink como una oficina cuya adaptabilidad, flexibilidad, escalabilidad y liderazgo ha permitido servir a sus clientes y stakeholders en más de ocho países bajo las mejores prácticas de la disciplina de administración de proyectos.

Claves del éxito

“La receta que genera valor a nuestra propuesta se basa en tres principios: “Keep it simple”, “Our people first” y ser un “One stop Shop”, expresó Luis Guardado, director regional para América de PMO y Desarrollo de Negocios.

Para Luis Guardado, director regional para América de PMO y Desarrollo de Negocios, el premio regional abrió el camino para que OneLink compitiera entre las cinco mejores oficinas del mundo.

El concepto de One Stop Shop cobra vida de múltiples servicios y productos centralizados a través de la PMO, mediante los cuales se busca generar eficiencia organizacional, como resultado de la correcta gestión de portafolios, programas y proyectos dentro de la organización.

La PMO de OneLink nace en 2012 liderada desde entonces por Luis Guardado, quien también funge como profesor de la ESEN desde hace más de 10 años.

Reconocimientos como los del PMO Global Alliance son un indicador de la capacidad de los salvadoreños en el desarrollo de habilidades y despliegue de herramientas para el área de gestión de proyectos.

Según el Foro Económico Mundial, el capital humano altamente calificado es un motor clave para el crecimiento económico de un país. De igual forma, para Luis Guardado es imperativo dinamizar y focalizar la inversión en un sistema educativo de alta calidad, que permita formar profesionales que contribuyan al desarrollo de El Salvador.