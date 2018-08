Pescadores discutirán retos durante cumbre

La falta de trabajo y oportunidades en la franja costera ha incidido en el aumento de pescadores, muchos de los cuales no están registrados, mientras que los que están organizados en cooperativas son muy pocos. La Cámara Salvadoreña de la Pesca y Acuicultura (CAMPAC) estima que más del 80 % de los pescadores del país no está registrado, según explicó su presidente, Waldemar Arnecke.

La problemática del sector será uno de los temas que se discutirán en la primera Cumbre de la Alianza Latinoamericana de Pesca que se celebrará en El Salvador a finales de esta semana. Asimismo, se abordarán temas relacionados con la pesca sostenible, el cuidado del medio ambiente, y el combate de la pesca ilegal y no reglamentada.

"En el caso de El Salvador, lo que queremos es dar alternativas a todos estos pescadores. Estos pescadores no registrados es conocida mundialmente como pesca ilegal no declarada y no reglamentada porque se hace al margen de la ley. Además, no declaran a las autoridades competentes cuánto están produciendo. Es recurrente en los países que participarán en el congreso", detalló Arnecke.

Esta alianza de pescadores fue creada recientemente por Chile, México y Ecuador. Su objetivo es promover la actividad pesquera como un negocio sostenible y amigable al medio ambiente, según comentó el presidente de CAMPAC. En la cumbre de El Salvador también participarán Perú, Ecuador y Costa Rica. Asimismo, expresó que en los primeros acercamientos con los países de dicha alianza han coincidido en que deben trabajar por que las autoridades competentes del sector en cada uno de los países pongan más atención a las dificultades que tienen los pescadores en la región.

Por ejemplo, Arnecke aseguró que en la región hay desconocimiento de la actividades de la industria pesquera, y que no hay muchas investigaciones e información estadísticas que permitan tomar "decisiones acertadas" en la administración de recursos.

En el caso de El Salvador, CAMPAC señaló que desde 2009 no se actualiza el censo de pescadores, lo que evita tener un nuevo registro. Por ende, Arnecke aseguró que el sector pesquero necesita una institución regulatoria "más fuerte". Sugiere la creación de una institución autónoma, ya que actualmente la pesca salvadoreña es regida por la Dirección General de Desarrollo de la Pesca y la Agricultura (CENDEPESCA), la cual es una dependencia del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG).

En ese sentido, el empresario dijo que en la cumbre pretenden definir un programa de trabajo regional para que los gremios de los países participantes fortalezcan su participación al definir acciones, políticas y estrategias para lograr un ordenamiento del sector pesquero de Latinoamérica. También buscarán promover un programa de investigación y estadística de la pesca en la región.