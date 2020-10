Piden incluir plan de apoyo al café en el presupuesto

La Asociación Cafetalera de El Salvador (ACAFESAL) ha solicitado se incluyan $637.5 millones en el presupuesto 2021 que consideran necesarios para la implementación del plan “Café Proyecto País”, que el Gobierno formuló con diferentes gremiales del sector a finales del año pasado, pero que no se ha concretado.

“Este proyecto requiere la asistencia financiera adecuada para poder ser una realidad, por lo que indicamos se incluyera en el Presupuesto de la Nación para el año 2021 los recursos necesarios”, afirmó Omar Flores, presidente de ACAFESAL.

A finales del año pasado las gremiales se reunieron en Casa Presidencial con el secretario de Comercio y otros funcionarios, crearon comisones para abordar varios temas, por ejemplo financiamiento y regulación. Sin embargo, el plan no se ha realizado.

“La caficultura ha tenido una falta de atención de los diferentes gobiernos desde hace 30 años, pues no han existido políticas públicas para fomentar y producir café.

Omar Flores, presidente de la Asociación Cafetalera de El Salvador

La ACAFESAL celebró ayer de forma agridulce el Día Nacional de la Caficultura, pues considera que el cultivo puede extinguirse de la misma forma que el añil y el algodón, que ahora forman parte solo de la historia de El Salvador.

Flores explicó que esos cultivos fueron mermando en el país por la aparición de otros productos sintéticos. Sin embargo, el café sigue altamente demandando en el mercado, su “extinción” sería por un abandono del sector dentro de la agenda de los gobiernos, a pesar de su contribución al medio ambiente y a la generación de empleos rurales.

La cosecha 1992-1993 fue récord para El Salvador con una producción de más de 4.3 millones de quintales, según las cifras oficiales que reporta el Consejo Salvadoreño del Café (CSC).

Luego la producción comenzó a bajar poco a poco. La cosecha 2012-2013 fue de más de 1.7 millones de quintales. Sin embargo, a continuación llegó la crisis de la roya y la cosecha siguiente, es decir 2013-2014, cayó a un poco más de 700,000 quintales.

Desde entonces el sector ha luchado por recuperar la producción en medio de una crisis de precios bajos. La remontada ha sido lenta, cada año se producía un poco más. La cosecha 2018-2019, por ejemplo, llegó a los 955,000 quintales.

La última cosecha era la que pasaría la meta simbólica del millón de quintales, sin embargo, esta resultó con una producción de menos de 735,000 quintales.

Para la ACAFESAL esta recaída no se debe a ningún fenómeno natural, sino “únicamente por la falta de atención a los cafetales en cuanto a mantenimiento y fertilización”.

Consumo local

Una ventana de oportunidad que el sector ha identificado está en que aumente el consumo de café local. Esto daría alivio a la crisis de precios internacionales, que aunque varían día a día, tienden a estar por debajo del costo de producción.

La ACAFESAL estima el consumo interno con la suma de la producción que no se exporta y las importaciones. Así el año cafetero 2019-2020 tendría un consumo de 467,000 quintales, por ejemplo.

De esta cantidad solo 162,000 quintales habrían sido producidos localmente, lo demás se habrá comprado a otros países.

El Salvador es un país de larga tradición cafetera y exporta su cosecha a mercados tradicionales como Estados Unidos, Europa y algunos países de Asia.

De hecho en Estados Unidos se consume más café salvadoreño que en El Salvador, ya que ese país compró de esa cosecha más de 258,000 quintales.

El consumo interno podría ser una alternativa ante la crisis de precios internacionales que lleva varios años y se explica, de acuerdo con la Organización

Internacional del Café (OIC), por excesos de oferta o por cosechas grandes de países que dominan los mercados, como Brasil.

Esto no significa que exportar no sea rentable, muchos productores venden en segmentos especializados a precios muy por encima de la referencia del mercado. Otros no tienen esa suerte y enfrentan precios con los que no siempre logran cubrir todos los costos de producción.