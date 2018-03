Plan para rotar a personal de aduanas genera retrasos a empresas

Lee también

Los retrasos de trámites en diferentes aduanas del país continuaron ayer, según informaron la Comisión Intergremial para la Facilitación del Comercio (CIFACIL) y la Asociación General de Agentes Aduaneros (ASODAA). Ambas entidades reportaron problemas a lo largo de esta semana a raíz de una rotación de personal implementada el lunes pasado por la Dirección General de Aduanas (DGA).Aduanas, por su parte, indicó que ha reforzado con más personal sus oficinas para atender la demanda, y consideró que la atención iba a normalizarse ayer mismo. “Se ha autorizado a todas las delegaciones de aduanas ubicadas en zonas francas, una hora de servicio extraordinario hasta las 6 de la tarde para atender a las empresas”, informó la institución. La hora adicional se trabajó ayer.El pasado lunes, la DGA informó en un comunicado que había traslado de todo su personal operativo como parte de un plan para prevenir la corrupción y las prácticas antiéticas. “Se asignaron claves de acceso a los sistemas al personal que fue trasladado, lo que ocasionó lentitud en la atención a los usuarios”, reconoció la DGA. La dirección manifestó que el proceso concluyó el lunes y agregó que la atención se normalizó ese mismo día.Sin embargo, la gremial de agentes aduaneros reportó el martes atrasos en “los trámites aduaneros a nivel nacional” al ejecutarse el traslado de un 90 % del personal operativo de las oficinas ubicadas en zonas francas, almacenadoras, despachos temporales de aduanas y fronteras. “La mayoría de ellos (los delegados de Aduanas) han dejado trabajo sin terminar y documentos pendientes y aún no han sido reasignados”, afirmó la ASODAA en un comunicado enviado a los medios de comunicación ese día.Para el sector de agentes aduaneros, la medida fue “contraproducente” debido a la cantidad de trámites sin reasignar y la dificultad que tuvieron los oficiales y contadores vista para acceder a las computadoras por no tener un usuario asignado, lo que causó inconvenientes y atrasos a los importadores y exportadores, según dijeron.CIFACIL explicó que dentro de algunas zonas francas unos funcionarios tenían acceso al sistema y otros no, por lo que solo ciertos trámites podían hacerse. La intergremial dijo que los usuarios pidieron a los funcionarios trabajar horas extras, que son pagadas por las empresas, para sacar el trabajo acumulado, pero que no se quiso concederlas.“Es un desorden y desorganización que afecta las exportaciones e importaciones. Estos inconvenientes dejan claro que la prioridad para la DGA no es la facilitación del comercio”, aseveró CIFACIL por medio de un correo electrónico.Las gremiales pidieron una mejor planificación de rotaciones de personal y hacerlas, de preferencia, en fines de semana. La DGA no realizaba una rotación de todo su personal desde hace cuatro años. La primera fase del actual plan incluyó el traslado de los administradores de aduanas.Luis Cardenal, presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), dijo ayer en una entrevista en la radio 102.9 que la nueva política de la DGA es “controlar y a cobrar más”, por lo que cuestionó: “¿Dónde quedó la facilitación del comercio? ¿Dónde quedó ayudar a que el flujo comercial e industrial sea más ágil, más eficiente y menos costoso? Eso no se menciona”.CIFACIL presentó un listado de 19 medidas necesarias para agilizar el comercio al actual gobierno hace dos años.