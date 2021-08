Planilla del ISSS será la base para subsidio

A partir de la entrada en vigencia del aumento al salario mínimo, el 1 de agosto de este año, se contarán 12 meses en que el Gobierno subsidiará dicho aumento exclusivamente a las mipymes formales, es decir, empresas que tienen de uno a 100 empleados y que estén debidamente registradas.

Está cerca el momento en que las empresas deban formalizar su petición de subsidio en FIREMPRESA (Fideicomiso para la Recuperación Económica de las Empresas Salvadoreñas), ya que desde el próximo 16 de agosto podrán acceder al sistema, según informó Juan Pablo Durán, presidente del Banco de Desarrollo de El Salvador (BANDESAL) en una entrevista televisiva.

El gobierno solicitó la segunda modificación de FIREMPRESA, esta vez con el fin de obtener $100 millones para el pago de este nuevo subsidio, la cual fue aprobada por 73 diputados el pasado 27 de julio.

El subsidio cubrirá el 20 % del aumento de cada uno de los empleados de las mipymes que por ley les corresponda. El Estado cubrirá dicho aumento así como la proporción correspondiente de la cuota patronal al Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) y la Administradora de Fondos de Pensiones (AFP).

"No vamos a depender de si la empresa está bien o mal financieramente, si está pendiente o no en Hacienda, nada de eso les va a afectar. Bastará con la planilla debidamente declarada y presentada al ISSS. La planilla del mes de julio nos servirá de referencia para validar el número de empleados que vamos a subsidiar", dijo Durán. Unos 106,000 empleados serán subsidiados.

El proceso, añadió, será totalmente virtual, el día 16 de agosto los empresarios ya podrán subir la información que es básica, generalidades del patrono, como número patronal del ISSS, identificación de la empresa con NIT de representante legal, número y tipo de cuenta bancaria donde quiere que le depositen el subsidio, si es persona natural o jurídica. "Una vez suban la información en FIREMPRESA de forma automatizada recibirán un código de gestión, esa será la identidad de su gestión", dijo el presidente de BANDESAL.

Una vez recibida la información será validada y se realizará el respectivo abono que será aproximadamente a mediados de septiembre y así por 11 meses más.

Aclaró que las empresas productivas, incluidas las del sector rural y agrario, que reportan al ISSS sus empleados, deberán aplicar los respectivos aumentos. "Lamentablemente las que no están inscritas no serán beneficiadas", dijo Durán.

Al consultar a una empresa dedicada a trabajos de construcción, que contrata albañiles eventuales, pero cuenta con motoristas fijos, sobre cómo se prepara para este proceso explica que no le preocupa "porque sus empleados reciben más del mínimo", sin embargo algunos están inscritos en el ISSS por otra cantidad. "Ya me dio qué pensar, voy a revisar las planillas", dijo el representante.

Y es que si una persona ganaba más del mínimo, $325 por ejemplo, el Estado verificará que la empresa haga el aumento (ahora el mínimo en Servicios, Industria y Comercio llegó a $365) y si lo desea puede solicitar el subsidio no reembolsable por los $40 y más.

Claudia O., propietaria de un café gourmet, explica que sus empleados que menos ganan reciben $350, pero aún no caía en la cuenta de que ese salario debe cambiar por ley a $365 más prestaciones. "No estoy segura si cuentan las bonificaciones, en realidad no estoy muy enterada de cómo será", dijo.