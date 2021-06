Polémica por obligatoriedad de la recién aprobada Ley Bitcóin

Aprobación en El Salvador del uso de Bitcoin como moneda de intercambio

La nueva Asamblea Legislativa de El Salvador, controlada por el partido Nuevas Ideas del presidente, Nayib Bukele, aprobó el martes la Ley Bitcóin. Sin embargo, la incertidumbre si su uso es obligatorio o no ha aumentado en los salvadoreños.

El artículo 7 de la normativa indica que: "Todo agente económico deberá aceptar bitcóin como forma de pago cuando así le sea ofrecido por quien adquiere un bien y un servicio"; la única excepción será para quienes "por hecho notorio" no tengan acceso a las tecnologías que permitan ejecutar transacciones en bitcóin.

Algo que contrasta con las declaraciones que a inicios de esta semana dio el secretario de Comercio e Inversiones de El Salvador, Miguel Kattán, quien descartó el presunto uso obligatorio del bitcóin tras la eventual legalización de su empleo en el país.

“Si usted quiere usar el bitcóin lo hace, no es ninguna obligatoriedad, y todo en este mundo es fluctuante al día de hoy”, aseguró Kattán, quien recordó el temor que provocó en su momento la dolarización de la economía.

El mismo discurso siguieron los diputados de Nuevas Ideas y de Gana, quienes aseguraron que el uso del bitcóin sería voluntario. Agregaron que con cualquier tipo de dinero se pueden cometer ilegalidades.

Pero, al igual que la normativa aprobada, el presidente Nayib Bukele, quien participó junto a su hermano Karim Bukele en una reunión "en vivo" detalló que el uso del bitcoin como moneda de curso legal en El Salvador sí será obligatorio.

“Si vas a un McDonalds, no podrán decir ‘no aceptamos bitcoin’. Tienen que aceptarlo por ley. El bitcoin no va a aplicar en contabilidad pero podrás pagar impuestos con bitcoin”, afirmó Bukele a los participantes de la reunión.

Debido a las contradicciones entre los funcionarios, una de las principales dudas que salvadoreños han expresado es la obligatoriedad del bitcóin. Sin embargo, el decreto aprobado expresa que se deberá aceptar su uso.

Expertos han señalado que no existe un estudio técnico-económico sobre el impacto negativo o positivo, o las consecuencias que traerá a la población el uso de dicho criptoactivo.

El presidente de la Fundación para el Desarrollo de Centroamérica (FUDECEN), Óscar Cabrera aseguró en una entrevista en TVX que definir el bitcóin como moneda legal significa “un riesgo, debido a que no hay normativas por el Banco Central de Reserva, lo que genera incertidumbres”.

Por su parte, el analista Luis Membreño dijo en el programa Diálogo con Ernesto López que la circulación del bitcóin coarta la libertad económica porque obliga al empresario a aceptar esta criptomoneda. Además, aseguró que la volatilidad del bitcóin va a introducir una "distorsión macroeconómica", en el país.

"Aquí se te quita la libertad de aceptar o no el bitcoin, aquí te obligan, eso me parece incorrecto porque lo que había dicho el secretario de Comercio e Inversion, el señor Kattán, era que iba a ser voluntario aceptar o no, pero la ley dice que tiene que aceptarlo. Eso me parece a mí incorrecto", aseveró.

Mientras que, el analista Carlos Vela, considera que adoptar el bitcóin no es una "vanguardia", sino más bien una "irresponsabilidad". "El Salvador está cometiendo un error, no veo los beneficios para el país", agregó.

La Ley Bitcoin, que fue aprobada en las últimas horas del martes a la sesión del Parlamento sin mayor discusión legislativa, establece el curso legal del bitcóin y no de otras criptomonedas ni de los proyectos subyacentes, con los votos de 62 diputados de los 84 en el Parlamento y entrará en vigencia 90 días después de su publicación en el Diario Oficial.