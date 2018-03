Precio de energía se duplicaría si se suspenden las importaciones

Lee también

Una suspensión de todas las importaciones de energía que hace El Salvador llevaría a un encarecimiento de este recurso, afirmaron fuentes del sector. Las importaciones desde Guatemala ya han comenzado a reducirse, puesto que los importadores no han pagado la totalidad de la energía comprada.Estos retrasos y pagos parciales tienen como raíz el impago de aproximadamente $53 millones que el Gobierno adeuda a las empresas distribuidoras de energía por el subsidio al servicio que reciben 1.1 millones de hogares. Como las distribuidoras no han recibido este dinero, han comenzado a atrasar el pago a las comercializadoras, y estas, a las generadoras. Las generadoras de Guatemala han optado por suspender o reducir sus ventas al país.¿Cuáles son las consecuencias de que se reduzcan las importaciones de energía? Una fuente del mercado eléctrico de El Salvador explicó que el precio del megavatio hora (MWh), que actualmente está en $90, podría duplicarse y llegar a $180. “Hicimos un análisis, si todos los agentes que importan energía las suspenden, hay que aclarar que también las distribuidoras compran energía en el mercado regional. En el corto plazo no llegamos a racionamiento, pero sí se incrementaría el precio de la energía en aproximadamente $100. Por el momento está en un promedio de $90. Se elevaría quizá hasta unos $171-$180 el MWh”, explicó.El precio de la energía en el mercado es la base para la tarifa que pagan los consumidores, desde los residenciales hasta los de mayor demanda. En El Salvador, el pliego tarifario se actualiza cada tres meses, en enero, abril y octubre. El nuevo pliego se calcula según el costo promedio de la energía en los tres meses anteriores, y el próximo ajuste toca el 15 de abril. El pliego vigente tiene tarifas promedio de $0.12 el kilovatio hora (KWh).Javier Simán, presidente de la Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI) –a la que están agremiadas las distribuidoras de energía–, dijo que esta situación era previsible y que existe además un riesgo de menor suministro del recurso si las generadoras térmicas se quedan sin combustible por falta de pago.“Nosotros advertimos que el rompimiento en la cadena de pagos nos podía llevar a esta situación. Los importadores no han pagado la energía que ya nos vendieron porque no han recibido pago de las distribuidoras y es porque el Gobierno no ha pagado el subsidio de junio hasta la fecha, que suma $53 millones”, afirmó. “Ya estamos viendo la primera consecuencia: Guatemala no quiere continuar vendiendo si no se le ha pagado”.Agregó que un segundo riesgo es que los generadores térmicos se queden sin combustible, porque no han pagado a sus proveedores debido a que a ellos mismos no les han dado los pagos correspondientes por la energía ya generada.“No hay que generar pánico, sino abordar el tema responsablemente y ver si el Gobierno continúa pagando el subsidio a través de las distribuidoras o directamente”, agregó. Eugenio Chicas, secretario de Comunicaciones de la Presidencia, dijo que el Gobierno espera pagar con el dinero de la venta de $550 millones en bonos en el mercado internacional.