Precio del petróleo continuará bajo en 2020

El precio del petróleo se mantendrá bajo durante el próximo año, a razón de $58 por barril, en promedio, según el informe sobre perspectivas de los mercados de productos básicos, publicado en octubre por el Banco Mundial (BM). La expectativa es que 2019 cierre con precios promedio de $60 por barril. Ambos promedios son más bajos que los esperados en el informe correspondiente a abril.

En general, para 2020, se prevé que los precios de la energía (que incluyen gas natural y carbón) y los metales continúen a la baja, debido al deterioro de las perspectivas de crecimiento mundial y a una consecuente disminución de la demanda. En promedio, estos fueron un 15 % más bajos durante el presente año.

"En consonancia con la desaceleración del crecimiento mundial, se espera que el consumo de petróleo aumente a un ritmo mucho menor que las previsiones anteriores y que solo aumente de forma moderada el año próximo. El mayor riesgo vinculado a las previsiones sobre el precio del petróleo estaría dado por una recesión económica más aguda de lo previsto", dice un fragmento del documento.

"La disminución de la demanda de productos básicos constituye un reto para los exportadores y una oportunidad para los importadores", dijo Ceyla Pazarbasioglu, vicepresidenta de Crecimiento Equitativo, Finanzas e Instituciones del Grupo Banco Mundial, en un comunicado.

"A medida que estos grupos reemplacen un producto básico por otro, debido a la fluctuación de los precios y a los avances tecnológicos, será importante que dichos recursos se produzcan y consuman de una manera ambientalmente sostenible", agregó la funcionaria.

"La resolución de las tensiones comerciales podría hacer que suban los precios de algunos productos básicos agrícolas, como la soja y el maíz, mientras que el descenso de los precios de la energía podría reducir los costos de los combustibles y los precios de los fertilizantes, con lo que disminuirían los precios de los cultivos intensivos en energía", indica el informe.

Si bien a inicios del mes, parecía que finalmente Estados Unidos y China habían tenido un acercamiento para eliminar de forma paulatina los aranceles que se han impuesto mutuamente durante la guerra comercial, que comenzó en marzo de 2018, el mismo viernes 1 de noviembre, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump expresó dudas al respecto.

"A ellos les gustaría dar marcha atrás, no hemos acordado nada. A China le gustaría hacer algo así como una marcha atrás, no una revocación completa porque saben que eso yo no lo haría", afirmó el mandatario estadounidense en declaraciones a la prensa en la Casa Blanca.

Mercado local

En las últimas semanas, los precios de referencia de los combustibles en El Salvador han reportado bajas, tras un arranque de 2019 con aumentos continuos.

El Ministerio de Economía (MINEC) atribuyó las referencias de precios al aumento de las reservas de petróleo por parte de Estados Unidos y al posible acuerdo entre este país y China. Por el momento, los precios de referencia no sobrepasan los $3.50 por galón.

Debido a que para 2020 se espera que el barril de petróleo mantenga un precio bajo, el Ministerio de Hacienda optó por recortar $9 millones a la partida presupuestaria dirigida a financiar el pago del subsidio al gas propano para los hogares. En 2019, la partida era de $74.5 millones, ya que se calculó con un precio de $77 por barril de petróleo. Para el próximo año, en cambio, es de $65.5 millones, en razón del pronóstico local, que lo sitúa en $62.