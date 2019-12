Precios del café remontan tras caer a mínimos históricos

Los precios internacionales del café tuvieron un fuerte repunte en noviembre y, aunque se mantienen volátiles, parecen por el momento haber dejado atrás los niveles mínimos de hace unos meses que dejaron en problemas a muchos productores.

Noviembre fue el primer mes en un año en que el precio indicativo compuesto que elabora la Organización Internacional del Café (OIC) se mantuvo todo el tiempo por encima del dólar por libra, es decir $100 el quintal. Este indicador se elabora con los precios de exportación de cada "grupo" de café y de acuerdo a su participación en el mercado global.

Este indicador de precio subió un 10.1 % a más de $1.07 por libra de café "por las expectativas de que habrá un déficit mundial en el año cafetero 2019-2020 que se estima sería de 502,000 sacos", de acuerdo con la OIC.

A esta situación se abona una caída en las exportaciones mundiales del grano en octubre.

"Contribuyó al descenso de las exportaciones en todas las regiones una mezcla de factores, entre los que figuraron pautas meteorológicas desfavorables y la prolongación de precios bajos en el mercado internacional", dice el informe de mercado de la OIC.

El café salvadoreño pertenece al grupo "Otros suaves", cuyo precio indicativo aumentó 11 %, a $140.98 por quintal. Este grupo incluye también a Centroamérica y México. Su precio es el segundo más alto después de los "Suaves colombianos" que cerraron noviembre con un precio indicativo de $146.12.

Ricardo Esmahan, director ejecutivo de la Asociación de Beneficiadores y Exportadores de Café de El Salvador (ABECAFE), dice que es difícil saber si la tendencia se mantendrá hasta marzo, cuando seguirán cosechando los cafetales nacionales.

"Tenemos ya 10 años en los cuales ha habido un derrumbe del 40 % del precio establecido para la caficultura, entonces es bien difícil decir si la tendencia va a subir o qué va a pasar", apuntó.

Un factor que podría contribuir al "déficit" de oferta de café en el mercado que menciona la OIC es la crisis de precios que ha dejado a los productores agotados, sin recursos para invertir.

"Se puede mantener porque a nivel mundial muchos caficultores han dejado de mantener sus fincas, no han fertilizado, no les han dedicado mayor inversión porque no sacan ni siquiera los costos", dijo.

La OIC alertó en abril pasado que los precios internacionales del café habían llegado al nivel más bajo desde 2006, ya en los meses anteriores el precio también había tocado mínimos históricos.

Pese a las voces de alerta que han levantado varios países, la crisis se mantuvo. En mayo, por ejemplo, el contrato C que se cotiza en la bolsa de Nueva York y que sirve de referencia para el sector, cayó por debajo de los $90 por quintal; menos de 90 centavos la libra.

El precio internacional no es igual al ingreso del productor. Al valor que se exporta el café se le debe restar el costo del beneficio que transforma el café "uva", es decir el fruto, a "oro exportable", además el pago de la corta, el transporte y la seguridad, entre otros. De ahí el productor tendría que sacar para los trabajos de mantenimiento y si es necesario, invertir en renovación. Si queda algo, ese sería su ingreso.