Precios de alimentos presionan la inflación

El Índice de los Precios al Consumidor (IPC) alcanzó un crecimiento interanual del 6.69 % a marzo, según el Banco Central de Reserva (BCR). La división de alimentos y bebidas fue una de las que más subió.

El mes pasado, el índice general del IPC fue de 121.71. Transporte (+1.6 %), muebles, artículos para el hogar y para la conservación ordinaria del hogar (+1.5 %) y la división de alimentos y bebidas no alcohólicas (+1.1 %), fueron las que más aumento registraron en comparación al mesa pasado.

"Yo lo que estoy haciendo para que me alcance es comprar menos o de menos calidad las cosas, porque si no, no lograré acabar el mes. Últimamente me ha tocado prestar para poder cubrir la mayoría de gastos y me preocupa porque aquí cada semana que uno viene a comprar le dicen que tal cosa ha subido", comentó María Ávalos, habitante de Cojutepeque.

Según la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), los precios de los alimentos mundiales alcanzaron en marzo su mayor nivel desde 1990 por el encarecimiento de los aceites vegetales y de los cereales, estos últimos "en gran medida" a causa de la guerra en Ucrania.

El índice de los precios de los alimentos de este organismo se situó en marzo de 2022 en los 159.3 puntos, un 12.6 % superior que en febrero, lo que representa "un salto gigante" que lo situó en un nuevo pico máximo desde su creación en 1990.

La FAO explicó que este aumento obedece al encarecimiento de los aceites vegetales, carnes o los cereales, pero también del azúcar y de los productos lácteos, cuyos precios subieron "notablemente".

Pero mención especial merece la situación de los cereales debido a la guerra desatada el 24 de febrero por la invasión de Ucrania por parte de Rusia, ambos países grandes exportadores de trigo, cebada o maíz, además de vender conjuntamente el 52 % del aceite de girasol.

El índice de precios de los cereales de la FAO se ubicó en marzo en un promedio de 170.1 puntos, un 17.1 % respecto al mes anterior, el mayor nivel de la serie histórica, iniciada en 1990.

Este encarecimiento se debe a la subida "repentina" de los precios mundiales del trigo y de los cereales secundarios, impulsada "en gran medida" por las perturbaciones relacionadas con el conflicto de las exportaciones de Ucrania y, en menor medida, de Rusia.

La "probable" pérdida de las exportaciones en la región del Mar Negro agravó además la "ya escasa disponibilidad mundial de trigo", favorecida también por la "preocupante" situación de los cultivos en Estados Unidos, lo que ha acabado encareciéndolo irremediablemente.