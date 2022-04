Precios de alimentos siguen altos pese a medidas

El incremento en los precios de los alimentos sigue pese a las medidas implementadas por el Gobierno para hacer frente a la inflación mundial. A casi un mes desde la eliminación de aranceles a la importación de alimentos y de tributos a los combustibles, la comida cada vez está más cara.

"Nosotros no percibimos mucho eso, no sentimos que sea una gran ayuda porque como ya somos como los antepenúltimos para que llegue a las manos del consumidor, los que tal vez sienten eso son los que nos distribuyen a nosotros", manifestó Jorge Torres, vendedor de la calle Gerardo Barrios, en San Salvador.

El pasado 13 de marzo, el congreso salvadoreño aprobó la Ley Especial Transitoria para el Combate de la Inflación de Precios de Productos Básicos, que entre otras disposiciones incluye la eliminación de tributos a los combustibles y el cobro de un IVA diferenciado, la suspensión de ciertos aranceles, y "congelar" el precio de la energía eléctrica durante los próximos meses.

"Hace una semana el frijol de seda aún estaba a $0.70 la libra y esta semana vino más caro, vino a $0.80 y dicen que va a seguir subiendo porque la gasolina está muy cara y que van a sacar (los agricultores) poca cosecha. En general usted viene esta semana al mercado y la siguiente ya encuentra un nuevo precio, un precio más caro", expuso Vicente Mendoza, comerciante de granos básicos ubicado en el mercado Colón de Santa Ana.

En este mercado santaneco, en el último mes la libra de frijol ha incrementado un 23.1 %, al pasar de $0.65 a $0.80, mientras que la sal registra un alza del 100 % al pasar de $0.10 a $0.20 por libra. El arroz es otro de los granos básicos que más ha subido, sin embargo, los incrementos varían por zona.

Al hacer un sondeo entre comerciantes del mercado "El Tiangue" de Cojutepeque, por ejemplo, entre los productos que más han aumentado de precios están la libra de manteca (+91.7 %), los 750 ml. de aceite (+84 %) y la libra de frijoles (+66.7 %).

"Yo personalmente lo que estoy haciendo para que me alcance es comprar menos o de menos calidad las cosas que compro, porque si no, no lograré acabar el mes. Aunque últimamente me ha tocado prestar para poder cubrir la mayoría de gastos que se presentan, y me preocupa porque aquí cada semana que uno viene a comprar le dicen que tal cosa ha subido", comentó María Ávalos, habitante de la zona.

De acuerdo con cifras del Banco Central de Reserva (BCR), el dato del Índice de los Precios al Consumidor (IPC) a febrero de 2022, alcanzó un crecimiento interanual del 6.7 %, el nivel más alto de los últimos 11 años (2011).

En el caso de San Salvador, los vendedores reportan que la sal, los frijoles y los huevos son los que han subido más.

"En el último mes lo que más ha subido es el huevo, el cartón de huevo grande lo teníamos a $3.50 y hoy está a $4.25 pero es por la temporada porque como se vende bastante para hacer torrejas y todo eso. La sal también ha subido, para hacerle exactos $3 por arroba, pero eso también sube por la Semana Santa porque usan bastante para hacer las alfombras", expuso el vendedor, Jorge Torres.

El comerciante aseguró que acoplarse a la demanda de los consumidores ha permitido que no sufra pérdidas.

"Las ventas han bajado pero no tanto porque nosotros siempre tratamos de innovar, por ejemplo, los productos que las personas piden y no tenemos, lo conseguimos y así vamos manteniendo la venta, no estamos diciendo no hay", indicó.

Sin embargo, no todos los comerciantes se encuentran en la misma situación. "Todo ha subido en exceso, pero en las últimas semanas es que hemos visto el resultado en nuestras compras. En mi caso tengo un negocio de comida y no estamos viendo ganancias, salimos cabal", expresó Dina González, de Ahuachapán.

"Para nosotros que nos rebuscamos en el diario vivir nos afecta bastante porque casi todo está carísimo, y nos afecta bastante. Yo soy madre soltera y me rebuscó para salir adelante con una pequeña pupusería, para sobrellevarlo, pero hay momentos que ya ni quiero seguir porque el dinero no alcanza", expresó Glenda Gómez, del mismo departamento.

LA PRENSA GRÁFICA consultó los datos del informe diario de precios de productos agropecuarios, publicado por el Ministerio de Agricultura y Ganadería, para verificar la tendencia en los precios, empero la última publicación es del 28 de febrero.

Inflación se agravará

En un informe publicado esta semana, la calificadora Moody’s Investors Service estima que la invasión de Rusia a Ucrania agravará la inflación y limitará crecimiento económico en América Latina.

Según Moody’s, aunque la región posee poca relación económica y financiera directa con Rusia y Ucrania, el aumento de los precios de la energía y la nueva ola de choques de abastecimiento, restringen el acceso a "commodities" agrícolas e industriales, lo cual genera mayor inflación y probabilidad de prolongación del endurecimiento de la política monetaria

"El incremento de precios del crudo, alimentos y metales atiza la inflación, lo que lleva a un aumento de la tasa anual media en América Latina a 7.3 % en febrero, de 2.8 % un año antes," dijo Gersan Zurita, vicepresidente Senior de Moody’s

Asimismo, resalta la interrupción de las exportaciones rusas y ucranianas de trigo, soja y otros productos agrícolas, por el conflicto militar, y aclara que pese a que América Latina no importa granos de Ucrania, el aumento de los precios mundiales del trigo tendrá un efecto amplio en los precios de los alimentos de la región.

"Las preocupaciones por la seguridad alimentaria están aumentando en todo el mundo, ya que las existencias ya estaban en riesgo de sufrir daños severos recurrentes", agrega en el documento.

Zurita apuntó que esperan que las presiones inflacionarias se moderen en la segunda mitad del año, pero la inflación se mantendrá muy por arriba de los objetivos de los bancos centrales.