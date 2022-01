Precios de quesos suben hasta un 35 %

El precio del queso no se ha escapado a la tendencia al alza de los precios de los alimentos que han subido por el impacto en los costos de las materias primas. En el último trimestre el queso duro blando ha presentado un alza del 33 %, en San Miguel, al pasar de $3 a $4, según el informe diario del Ministerio de Agricultura (MAG).

"Según información de mi proveedor, la botella de leche está a $0.50, asimismo ha incrementado la materia prima para procesar la leche. El queso duro blando, en comparación a enero del año pasado, ha tenido un incremento de $1 la libra. Aparte de eso, es que está escaso, yo tengo que reservar mi pedido hoy y me lo dan en tres días, porque la demanda ha subido", expuso el distribuidor de lácteos en San Miguel, Otmaro Girón.

El quesillo, un producto esencial para la elaboración de las pupusas también ha presentado variaciones en su precio en el último trimestre, al pasar de $2 a $2.69. Las variaciones se han dado en diferentes zonas del país.

"Dicen es porque el producto nicaragüense no está entrando, del 100 % solo está entrando el 10 % que cumple con las normas sanitarias, según cuentan los que producen lácteos. Estamos trabajando con quesillo nacional, lo que implica que ha incrementado su valor. Por ejemplo, por la paila (30 libras) las pupuseras antes estaban pagando $1.80 o $1.90 por libra y ahora está costando hasta $2.40; y al detalle hasta $2.50, y así ha subido todo, la crema, la cuajada", dijo Girón.

Desde hace algunas semanas, el Ministerio de Agricultura y ganadería (MAG) ha intensificado el control al ingreso de lácteos al país, "para evitar la entrada de lácteos contaminados". La semana pasada, transportistas de carga internacional que movilizan lácteos desde Nicaragua denunciaron retrasos de hasta 25 días en el proceso de ingreso al país por la frontera El Amatillo, lo cual consideran que repercutirá en los costos de los productos.

Alfonso Escobar, presidente de la Asociación de Productores de Leche de El Salvador (PROLECHE), las alzas no solo se deben a las regulaciones en la importación de queso nicaragüense sino de los aumentos en los precios de los insumos.

"El problema no es simple, no es que el Gobierno está limitando la entrada y por eso han subido; el Gobierno está haciendo lo propio, pero no solo es eso lo que está pasando, resulta que con la subida del maíz y la soya, los precios de los lácteos y la carne a nivel mundial, han subido mucho, porque la alimentación del ganado ha subido", indicó.

Según Escobar, el fenómeno de que haya aumentado el precio del queso, en específico el precio del queso importado, "está haciendo que se empiece a buscar producto nacional y el procesador está empezando a necesitar leche pero todavía no quieren pagar el precio".

En noviembre, algunos ganaderos aseguraban que estaban vendiendo su ganado por el alto costo en las materias primas y las importaciones .

"Nosotros producimos leche fluida y se ha visto que hay escasez de leche y eso ha redundado en que la leche tenga un buen precio y por otro lado estamos mal porque los costos también han subido", manifestó Armando Meléndez, ganadero de San Vicente.

El sector ganadero, reporta alzas de hasta el 100 %, productos como la soya y el maíz, que representan el 80% de la alimentación del ganado.

Lácteos de Nicaragua

En mayo, el ministro de Agricultura y Ganadería, David Martínez confirmó que productos enviados por Nicaragua a El Salvador son formulados. "Los productos que nos mandan de Nicaragua muchas veces son formulados, hemos encontrado quesos con formalina y eso es lo que está consumiendo el salvadoreño", señaló el funcionario en una entrevista televisiva.

El fin de semana, en reunión con ganaderos nacionales, el funcionario expresó que "si el producto importado no cumple con los criterios sanitarios, esto abarata su precio y se vuelve competencia desleal para los ganaderos".

La Dirección de Economía Agropecuaria del MAG, registró que en el período 2019-2020 la producción de leche a nivel nacional fue de 356.9 millones de litros, y para el período 2020-2021 creció a un 10 %.

La cartera agrícola asegura que, con los controles y muestreos ejecutados, los ganaderos están recuperando el comercio local.