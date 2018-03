Precios por cable e internet no pueder subir sin autorización de consumidores, dice Defensoría

Lee también

Los contratos por servicios de internet y de televisión por cable no pueden ser modificados sin que antes los consumidores hayan expresado a las compañías que los proveen que están de acuerdo con estos, en especial si se trata de incrementos en las tarifas que fueron acordadas entre las partes, advirtió la Defensoría del Consumidor por medio de un comunicado.“Las personas consumidoras tienen derecho a exigir el cumplimiento del contrato en los términos convenidos, a ser protegidas de cobros indebidos y a ejercer su derecho a darse de baja”, dijo la entidad.La Defensoría aseguró que si el contrato está recién comenzando “el proveedor no puede modificarlo unilateralmente aumentando su precio”. Si se da este caso los consumidores pueden pedir que se dé por terminado el contrato sin el pago de una penalidad.En caso de que el contrato ya haya vencido, si la persona titular del contrato no acepta expresamente el incremento en el pago el proveedor no podrá aumentar el precio. Si el contrato del servicio está por vencer el consumidor puede darse de baja o bien convenir con el consumidor las condiciones del contrato, indicó la fuente.